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Экспедиция для сбора экспонатов с заброшенной железной дороги планируется в Сибири

Общество
18 августа, 12:18 UTC+3

Экспедиция, как ожидается, начнется в сентябре следующего года

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КРАСНОЯРСК, 18 августа. /ТАСС/. Экспедиция для сбора артефактов со сталинской стройки 503, так назывался участок ныне заброшенной железной дороги на севере Красноярского края, пройдет в 2018 году. Об этом в пятницу ТАСС сообщила заведующая отделом истории Игарского музея вечной мерзлоты Анна Усольцева.

"Планируем экспедицию на сентябрь следующего года для сбора новых экспонатов (предметов, сохранившихся в местах стройки и представляющих музейную ценность - прим. ТАСС) для музея", - сказала она.

Работы предстоят в Ермаково, поселке, который существовал до 1964 года и был одним из центров строительства железной дороги. Там остались некоторые предметы той эпохи, есть информация, что здесь сохранились два паровоза. Известно, что на этой арктической дороге использовались паровозы серии ОВ (0-4-0), известные как "овечки". Они выпускались в начале ХХ века и теперь считаются раритетными и имеются лишь в нескольких музеях страны.

Возможность транспортировки одного из них рассмотрят в музее, однако это зависит то финансирования.

Музей вечной мерзлоты - единственный в мире музей, обладающий уникальным подземельем в толще вечномерзлого грунта. Одна из экспозиций посвящена стройке 503. Все предметы, представленные в экспозиции, привезены с различных участков строительства. В одном из залов - фрагменты обстановки барака, в котором жили заключенные, строившие дорогу.

Строительство железной дороги Салехард - Ермаково - Игарка протяженностью 1,3 тыс. километров началось в 1949 году. Участок от реки Пур до Игарки вело стройуправление 503 МВД СССР (стройка 503). После смерти в 1953 году Иосифа Сталина строительство было остановлено, объекты дороги со временем пришли в негодность. Трасса стала известна как "мертвая дорога". 

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