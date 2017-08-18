Психологи рассказали, как не дать чувству страха испортить отпуск

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ТАСС, 18 августа. Психологи советуют россиянам осознанно подходить к выбору туристического маршрута, не впадать в панику при чрезвычайных ситуациях и отказаться от поездки, если не получается справиться с чувством тревоги. Об этом рассказали ТАСС опрошенные специалисты.
17 августа на туристической улице Рамбла в Барселоне водитель фургона совершил преднамеренный наезд на прохожих. В результате атаки 13 человек погибли, более 100 пострадали.
Вслед за этим полиция Каталонии ликвидировала в Камбрильсе на юге автономии четверых террористов и ранила еще одного, впоследствии он скончался. Террористы пытались осуществить теракт, аналогичный тому, который был совершен 17 августа в Барселоне, в результате пострадали семь человек, включая полицейского.
Руководитель Патриаршего Центра кризисной психологии Михаил Хасьминский напоминает, что страх - это одна из основных функций психики человека, основанная на инстинкте самосохранения.
"Самое лучшее избавление от страха - когда человеку все становится понятно и известно. Страх - это производное неизвестности. Страх - очень полезная вещь. Он подсказывает, чего следует избегать. Отключить страх нельзя - долго ли мы после этого проживем?" - сказал психолог.
По его словам, страх часто может быть довольно иррациональным, как, например, в случае с аэрофобией. "Люди боятся летать на самолетах, хотя самом деле гораздо больше риск не доехать до аэропорта", - пояснил Хасьминский.
При этом он обратил внимание на то, что рациональный страх, основанный на опасении неизвестности, будет у человека только на этапе до того, как он поедет в отпуск. "Конечно, в конце отпуска страх пропадает. А в самом начале - едешь и думаешь, что там может произойти и случиться. Особенно, если человек с богатым воображением", - сказал он.
Таким образом, по словам Хасьминского, те, кто сейчас собираются в отпуск в Испанию полны страха, что там обязательно что-нибудь плохое произойдет. "Вероятность не такая высокая. Пугаться до такой степени, чтоб отменять отпуск, наверное, не нужно, но, если чувство тревоги не проходит, наверное, это уже и отпуском, и отдыхом не назовешь", - сказал психолог.
Так, по словам Хасьминского, если есть выбор, поехать в другую страну или отдохнуть в своем загородном доме, то решение стоит делать в пользу отдыха и безопасности, а не в пользу тревоги и страха.
Врач-психиатр центра социальной и судебной психиатрии имени Сербского Анна Портнова считает, что если всего бояться и никуда не выходить, то можно просто испортить себе жизнь.
"В любой стране, даже если человек находится дома, с ним может случится что угодно, либо авария, либо пожар и так далее. Это не значит, что нужно как-то менять свою жизнь: не выходить на улицу, никуда не ездить и тем самым снижать качество во жизни", - сказала Портнова.
Она также дала совет туристам, которые оказались в местах массового скопления людей.
"Оказавшись в публичном месте, в кинотеатре, ресторане, надо иметь привычку заранее искать, где есть запасной выход, где свободнее дорога. Мало ли, что произойдет? Эта привычка уже поможет вам не впасть в панику, потому что человек впадает в панику, если не знает, куда бежать. Это также один из способов избавить себя от тревожного состояния", - пояснила Портнова.
Также она рекомендует людям не паниковать, а в случае возникновения чрезвычайной ситуации сразу же выбраться из толпы.
"Конечно, никогда не надо паниковать, потому что паника дезорганизует человека, надо держаться вместе и прежде всего думать о ребенке или о человеке более слабом, который находится рядом с вами. И надо постараться сразу же выбираться из толпы", - добавила Портнова.