Байк-шоу "Ночных волков" в Севастополе. Видеотрансляция

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Ruptly
В Севастополе проходит ежегодное байк-шоу мотоклуба "Ночные волки". В 2017 году фестиваль называется "Русский реактор".
Выступления байкеров можно увидеть 18 и 19 августа. На мероприятии зрителей ожидают рок-концерт, исторические реконструкции и показательные выступления мотоциклистов.
Второй день байк-шоу будет включать также и спортивную часть. На заводненном карьере пройдут показательные выступления по вейкборду, на других площадках ожидаются выступления бойцов ММА и армейский рукопашный бой, рассказал ранее лидер "Ночных волков" Александр Залдастанов (Хирург). По словам Залдастанова во время мероприятия состоится мастер-класс для севастопольских детей, который проведет бывший чемпион мира по боксу по версии WBA в весе до 76,2 кг Федор Чудинов.