Закрыть фоторежим
Закрыть фоторежим
Ваш регион:
Политика
В стране
Международная панорама
Экономика и бизнес
Армия и ОПК
Общество
Происшествия
Спорт
Культура
Добрости
Наука
Космос
Выберите город
Региональные версии
Курс ЦБ на 18.08:
$ 59.25
€ 69.65
^
Лента новостей
Разделы сайта
Все новости
Лента новостей
Новости Поиск Темы
ОК
Применить фильтр
Вы можете фильтровать ленту,
выбирая только интересные
вам разделы.
Перейти к поиску
Идёт загрузка
Ещё новости

Пострадавшим от паводка в Приморье в ближайшие дни выплатят более 80 млн рублей

Общество
18 августа, 13:07 UTC+3 ВЛАДИВОСТОК ВЛАДИВОСТОК 18, августа. /ТАСС

Местные власти получили более 5 тыс. заявлений об ущербе

Поделиться
Материал из 1 страницы

ВЛАДИВОСТОК, 18 августа. /ТАСС/. Пострадавшие от паводка в Приморье получили уже более 45 млн рублей в качестве компенсаций за причиненный ущерб.

Как сообщили в пятницу в пресс-службе администрации региона, еще 35 млн будет выплачено в ближайшие дни.

Смотрите также

Правительство планирует выделить 650 млн руб. пострадавшим от паводка в Приморье

Вакцинация населения от кишечных инфекций началась в зоне паводка в Приморье

Транспортное сообщение в Приморье полностью восстановлено после паводка

"Выплачено уже почти 25 млн рублей из средств краевого бюджета. Еще более 25 млн краевых денег уйдут на выплаты пострадавшим сегодня <...> Из федерального бюджета уже выплачено более 20 млн рублей, еще почти 10 млн рублей поступят в ближайшие дни", - цитирует пресс-служба директора краевого департамента труда и социального развития Лилию Лаврентьеву.

Там отметили, что уже собрано более 5 тыс. заявлений об ущербе для выплат из регионального бюджета. Комиссии продолжают оценку ущерба для федеральных выплат.

Как уточнили ТАСС в прокуратуре Приморского края, вопросы выплат компенсаций находятся на постоянном контроле. "В органах прокуратуры пока не фиксировалось фактов взимания денег за необходимые для выплат справки", - сказали ведомстве. По данным прокуратуры, пострадавшие чаще жалуются на отсутствие информированности об объемах положенных выплат и процедуре возмещения ущерба.

Накануне правительство РФ приняло решение об оказании помощи Приморью в 550 млн рублей. Ранее сообщалось, что правительство выделило 99 млн рублей на оказание единовременной помощи. Эти средства были направлены на выплату по 10 тыс. рублей 9 тыс. 900 пострадавшим.

Также из федеральных средств пострадавшие получат по 50 тыс. рублей за частичную утрату имущества и по 100 тыс. рублей - за полную утрату. Из резервного фонда региона выделяется разовая материальная помощь в 25 тыс. рублей за подтопленное жилье и по 10 тыс. за утрату урожая на личных огородах или дачах.

Паводки в Приморье

В результате продолжительных дождей, прошедших в первой декаде августа в Приморье, подтопило 2,2 тыс. жилых домов, в которых проживают более 15,5 тыс. человек, и придомовых территорий в 34 населенных пунктах. По данным МЧС, на утро 18 августа в регионе остаются подтопленными один дом и 19 придомовых территории в Уссурийске.

Сейчас в пунктах временного размещения находятся 34 человека, в том числе 13 детей.

{{item.group_date}}
{{item.suffix?", "+item.suffix:""}}
Показать еще
Поделиться
Темы
Наводнения в России
Страны
Россия
Новости smi2.ru
В других СМИ
Загрузка...
Реклама
Интересное
Парашюты вместо протезов
Встаньте в круг. Для чего нужна керамическая мастерская, в которой работают слепоглухие люди
Три Спаса: кремлевские и монастырские рецепты из яблок, меда и орехов
Фото
7
Благоустройство площади Тверской заставы в Москве находится в завершающей стадии
Временно исполняющий обязанности губернатора Новгородской области Андрей Никитин (в центре) и председатель всероссийского предпринимательского объединения "Клуб лидеров по продвижению инициатив бизнеса" Артем Аветисян (справа)
7
В Новгородской области хотят возродить построенный Суворовым храм
10
"Счастье наступает внизу". Как советские альпинисты покоряли Эверест
Проект "1917"
Столкновение с бездной: от Февраля к Октябрю
Самое читаемое
Сейчас
За сутки
За неделю
1
Отставной полковник ГРУ Квачков приговорен к 1,5 года колонии
2
Рособрнадзор приостановил лицензии двух вузов и запретил прием еще в два
3
Захарова напомнила США о $500 млн, отправленных в РФ к выборам 1996 года
4
Источник: певец Евгений Осин пропал без вести
5
Прокуратура Грузии направила в Киев запрос об экстрадиции Саакашвили
6
Митрополит Иларион: авторитет Русской православной церкви в стране и мире очень высок
7
Теракты в Каталонии. Хроника событий
Темы дня
Новости партнеров
Реклама