Пострадавшим от паводка в Приморье в ближайшие дни выплатят более 80 млн рублей

ВЛАДИВОСТОК, 18 августа. /ТАСС/. Пострадавшие от паводка в Приморье получили уже более 45 млн рублей в качестве компенсаций за причиненный ущерб.

Как сообщили в пятницу в пресс-службе администрации региона, еще 35 млн будет выплачено в ближайшие дни.

"Выплачено уже почти 25 млн рублей из средств краевого бюджета. Еще более 25 млн краевых денег уйдут на выплаты пострадавшим сегодня <...> Из федерального бюджета уже выплачено более 20 млн рублей, еще почти 10 млн рублей поступят в ближайшие дни", - цитирует пресс-служба директора краевого департамента труда и социального развития Лилию Лаврентьеву.

Там отметили, что уже собрано более 5 тыс. заявлений об ущербе для выплат из регионального бюджета. Комиссии продолжают оценку ущерба для федеральных выплат.

Как уточнили ТАСС в прокуратуре Приморского края, вопросы выплат компенсаций находятся на постоянном контроле. "В органах прокуратуры пока не фиксировалось фактов взимания денег за необходимые для выплат справки", - сказали ведомстве. По данным прокуратуры, пострадавшие чаще жалуются на отсутствие информированности об объемах положенных выплат и процедуре возмещения ущерба.

Накануне правительство РФ приняло решение об оказании помощи Приморью в 550 млн рублей. Ранее сообщалось, что правительство выделило 99 млн рублей на оказание единовременной помощи. Эти средства были направлены на выплату по 10 тыс. рублей 9 тыс. 900 пострадавшим.

Также из федеральных средств пострадавшие получат по 50 тыс. рублей за частичную утрату имущества и по 100 тыс. рублей - за полную утрату. Из резервного фонда региона выделяется разовая материальная помощь в 25 тыс. рублей за подтопленное жилье и по 10 тыс. за утрату урожая на личных огородах или дачах.

Паводки в Приморье

В результате продолжительных дождей, прошедших в первой декаде августа в Приморье, подтопило 2,2 тыс. жилых домов, в которых проживают более 15,5 тыс. человек, и придомовых территорий в 34 населенных пунктах. По данным МЧС, на утро 18 августа в регионе остаются подтопленными один дом и 19 придомовых территории в Уссурийске.

Сейчас в пунктах временного размещения находятся 34 человека, в том числе 13 детей.