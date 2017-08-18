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Рособрнадзор приостановил лицензии двух вузов и запретил прием еще в два

Общество
18 августа, 13:14 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 18, августа. /ТАСС

Еще один вуз лишен госаккредитации

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© Александр Щербак/ТАСС

МОСКВА, 18 августа. /ТАСС/. Федеральная служба по надзору в сфере образования и науки (Рособрнадзор) запретила прием студентов в два высших учебных заведения, еще у двух университетов приостановлено действие лицензии, а один вуз полностью лишен госаккредитации, сообщает в пятницу пресс-служба ведомства.

"За неисполнение предписаний в установленные сроки Рособрнадзором запрещен прием в: ЧОУ ВО "Северо-Кавказский гуманитарный институт" и ОЧУ ВО "Институт иностранных языков", - говорится в сообщении.

Также Рособрнадзор приостановил действие лицензии на осуществление образовательной деятельности в МОУ ВО "Институт права и экономики", и ЧОУ ВО "Столичный институт бизнес-технологий и управления".

Кроме того, по итогам проверки ведомство полностью лишило госаккредитации Институт бизнеса и дизайна. 

Рособрнадзор напоминает, что в случае аннулирования лицензии вуз обязан прекратить образовательную деятельность, а в случае приостановления госаккредитации вуз может вести образовательную деятельность и выдавать документы собственного образца. При этом вуз не может выдавать дипломы установленного Минобрнауки России образца и гарантировать обучающимся отсрочку от службы в армии по призыву.

При приостановке или аннулировании лицензии, а также при приостановлении или лишении госаккредитации учредитель вуза обязан обеспечить перевод обучающихся с их письменного согласия в другие вузы на имеющие госаккредитацию программы по аналогичным направлениям подготовки с сохранением всех условий обучения, напомнили в Рособрнадзоре.

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