Призер Королевского общества садоводов Великобритании подарит Белгороду дизайнерский сад

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ТАСС, 18 августа. Многократный призер Королевского общества садоводов Великобритании Каспиан Робертсон выступит на первом международном форуме по ландшафтной архитектуре и садовому дизайну "Зеленая столица", который пройдет в Белгороде с 25 по 26 августа. Он представит свой проект в номинации "Выставочный сад", сообщили в департаменте строительства и транспорта Белгородской области.
"Каспиан Робертсон создал сад специально для Белгорода в рамках участия в форуме "Зеленая столица", - сообщила ТАСС представитель ведомства. Она не уточнила, где будет расположен дизайнерский сад. По словам собеседницы, он может появиться в общедоступном месте, но, "возможно, его решат забрать предприятия". Всего на выставке форума будут представлены более 60 конкурсных работ.
Деловая программа форума ориентирована на несколько направлений: "Городские общественные пространства", "Городское озеленение", "Создание комфортной среды обитания", "Экологическое воспитание", "Детские пространства в городе". Российские и зарубежные специалисты в сфере ландшафтного проектирования расскажут об опыте Москвы, Парижа и Лондона в создании комфортной городской среды. Помимо Робертсона, в форуме участвуют государственный эксперт правительства Франции по вопросам ландшафтного дизайна Оливье Даме, директор проектов КБ "Стрелка" Моника Конрад.
Королевское общество садоводов Великобритании было основано в 1804 году в Лондоне. Члены общества занимаются охраной растений, садов и зеленых зон для будущих поколений. Общество является организатором мировых садоводческих шоу.
Форум "Зеленая столица" призван привлечь внимание общественности к культуре формирования среды путем ландшафтного дизайна и доказать, что это может быть сделано качественно, просто и недорого. Планируется, что форум станет одним из знаковых событий культурной жизни Черноземья.