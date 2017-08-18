Первый центр изучения российско-японских отношений откроют на Дальнем Востоке

Около 5 тыс. парковочных мест планируют ввести в 2017 году в центре МосквыМосква 18 августа, 14:28
Психологи рассказали, как не дать чувству страха испортить отпускОбщество 18 августа, 14:27
Минтранс РФ разработает межправсоглашение о евразийской комиссии по авиапроисшествиямЭкономика и бизнес 18 августа, 14:13
Хоккеист Хохлачев обменян из СКА в "Спартак"Спорт 18 августа, 14:12
Партия роста намерена использовать праймериз для продвижения экономической программыПолитика 18 августа, 14:07
"Нефтехимик" обыграл "Адмирал" и стал победителем Кубка Башкортостана по хоккеюСпорт 18 августа, 14:06
На выходных в Центральной России ожидается жараОбщество 18 августа, 13:57
Сбор меда на Урале сократился на треть из-за холодного летаНовости Урала 18 августа, 13:52
Самый богатый человек Африки хочет купить лондонский "Арсенал" и уволить тренера ВенгераСпорт 18 августа, 13:48
{{element.title}}{{element.heading}} {{element.date}}
МОСКВА, 18 августа. /ТАСС/. Открытие Центра изучения российско-японских отношений состоится в Дальневосточном федеральном университете (ДВФУ) в рамках Восточного экономического форума. Об этом в пятницу сообщает пресс-служба вуза.
"Основная миссия центра - комплексное изучение политических, экономических и социо-гуманитарных отношений России и Японии, способствующих улучшению взаимопонимания между нашими народами. Главные задачи - исследование возможных путей активизации сотрудничества двух стран на Дальнем Востоке, а также содействие становлению молодого поколения российских японистов", - приводятся в сообщении слова проректора по международным отношениям ДВФУ Виктории Пановой.
Центр станет первым на территории двух стран для работы молодых специалистов по вопросам российско-японских отношений. Он будет открыт в Восточном институте - Школе региональных и международных исследований ДВФУ. Учащиеся будут комплексно изучать современные отношения стран и готовить практические рекомендации по укреплению партнерства, прежде всего в сфере инвестиционного и экономического сотрудничества. Также в центре планируется выпускать научные публикации, проводить конференции и семинары.
Восточный экономический форум проходит ежегодно в соответствии с указом президента России Владимира Путина. Третий ВЭФ состоится 6-7 сентября 2017 года в ДВФУ.