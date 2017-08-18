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Первый центр изучения российско-японских отношений откроют на Дальнем Востоке

Общество
18 августа, 13:50 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 18, августа. /ТАСС

Отмечается, что задачей центра станет поиск "путей активизации сотрудничества двух стран"

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МОСКВА, 18 августа. /ТАСС/. Открытие Центра изучения российско-японских отношений состоится в Дальневосточном федеральном университете (ДВФУ) в рамках Восточного экономического форума. Об этом в пятницу сообщает пресс-служба вуза.

"Основная миссия центра - комплексное изучение политических, экономических и социо-гуманитарных отношений России и Японии, способствующих улучшению взаимопонимания между нашими народами. Главные задачи - исследование возможных путей активизации сотрудничества двух стран на Дальнем Востоке, а также содействие становлению молодого поколения российских японистов", - приводятся в сообщении слова проректора по международным отношениям ДВФУ Виктории Пановой.

Центр станет первым на территории двух стран для работы молодых специалистов по вопросам российско-японских отношений. Он будет открыт в Восточном институте - Школе региональных и международных исследований ДВФУ. Учащиеся будут комплексно изучать современные отношения стран и готовить практические рекомендации по укреплению партнерства, прежде всего в сфере инвестиционного и экономического сотрудничества. Также в центре планируется выпускать научные публикации, проводить конференции и семинары.

Восточный экономический форум проходит ежегодно в соответствии с указом президента России Владимира Путина. Третий ВЭФ состоится 6-7 сентября 2017 года в ДВФУ.

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