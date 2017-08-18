Закрыть фоторежим
Закрыть фоторежим
Ваш регион:
Политика
В стране
Международная панорама
Экономика и бизнес
Армия и ОПК
Общество
Происшествия
Спорт
Культура
Добрости
Наука
Космос
Выберите город
Региональные версии
Курс ЦБ на 18.08:
$ 59.25
€ 69.65
^
Лента новостей
Разделы сайта
Все новости
Лента новостей
Новости Поиск Темы
ОК
Применить фильтр
Вы можете фильтровать ленту,
выбирая только интересные
вам разделы.
Перейти к поиску
Идёт загрузка
Ещё новости

На выходных в Центральной России ожидается жара

Общество
18 августа, 13:57 UTC+3 ТАСС

На юге страны не исключены пожары, а Приморью нужно готовиться к паводкам, сообщают синоптики

Поделиться
Материал из 1 страницы
© Александр Щербак/ТАСС

ТАСС, 18 августа. Предстоящие выходные могут стать самыми теплыми для центральной части России за все лето. 

"Эти выходные претендуют на то, чтобы стать самыми теплыми этим летом", - сказали ТАСС в центре погоды "Фобос". Там отметили, что это касается центральной части России - столичного и, возможно, нескольких соседних регионов.

Плохой погоды в европейской части страны не будет

В европейской части России ожидается хорошая погода. Небольшие дожди пройдут в Мурманске, на востоке Коми, в Вологодской и Кировской областях. Кратковременные дожди с возможными грозами ожидаются в южных регионах - на Кубани и в Крыму. Но везде будет порядка плюс 20-25 градусов, в центральной части России температура может достигнуть 25-30 градусов, а в южных широтах - 35-40 градусов.

Смотрите также

От пекла до потопа: почему погода преподносит нам сюрпризы

Кратковременные дожди возможны и на Урале, но преимущественно - за ним, в Тюменской и Омской областях. Более сильные дожди могут пройти в Новосибирской области и Алтайском крае. "Здесь прохладнее, порядка 13-18 градусов", - сказали в "Фобосе".

Дождливая погода ожидается в Красноярском крае. В Забайкалье возможны сильные продолжительные дожди, однако они не должны привести к паводкам. "В Забайкалье сильные продолжительные дожди, виноват циклон, особенно на севере. Учитывая то, что этот район традиционно сухой, наводнений не ожидается", - отметили в "Фобосе".

На юге страны возможны пожары

В Карачаево-Черкесии сохраняется пожароопасность: в северных районах и столице республики - пятого класса, в центральных и южных муниципалитетах - четвертого. В ГУ МЧС по региону со ссылкой на республиканский гидрометцентр сообщили, что предупреждение в связи с высоким риском возникновения пожаров действует до конца недели, 20 августа.

В Ингушетии чрезвычайная пожароопасность сохраняется на севере республики, в Малгобекском районе. Экстренное предупреждение о чрезвычайной пожароопасности объявлено в Ставропольском крае на 18-20 августа.

По данным Ставропольского гидрометцентра, в большинстве районов края существует вероятность возникновения происшествий, связанных с низовыми беглыми и низовыми устойчивыми пожарами (кустарники, сухая трава) площадью не более 7 га. Пожароопасность в регионе - пятого класса. Однако населенные пункты, по данным МЧС, не попадают в зону риска.

В Приморье прогнозируют ливни и паводки

Синоптики приморского гидрометцентра распространили в пятницу предупреждение о возможных ливнях. Резкое ухудшение погоды, которое ожидается 24 августа, может вновь привести к паводку и возникновению ЧС.

По данным центра, причиной ливней, как и две недели назад, станут активные фронтальные разделы. "В начале следующей недели синоптическая ситуация над Дальним Востоком будет меняться. Охотский антициклон, с начала месяца выполняющий блокирующую функцию, переместится в Тихий океан. В средней тропосфере начнет преобладать западно-восточный перенос, откроется дорога для выхода в регион циклонов и атмосферных фронтов", - сказали специалисты.

По прогнозу, циклон с активными фронтальными разделами подойдет к Приморью с запада в середине недели. Он вызовет на большей части края обильные дожди с грозами и сильным ветром. Количество выпавших осадков может достигнуть 1-2 декадных норм (30-100 мм). Такие осадки, по мнению специалистов, приведут к формированию на реках высоких дождевых паводков с резким подъемом уровня воды до 1-3 м - это грозит подтоплением хозяйственных объектов, размывом отдельных участков автодорог и повреждением мостов.

{{item.group_date}}
{{item.suffix?", "+item.suffix:""}}
Показать еще
Поделиться
Новости smi2.ru
В других СМИ
Загрузка...
Реклама
Интересное
Парашюты вместо протезов
Встаньте в круг. Для чего нужна керамическая мастерская, в которой работают слепоглухие люди
Три Спаса: кремлевские и монастырские рецепты из яблок, меда и орехов
Фото
7
Благоустройство площади Тверской заставы в Москве находится в завершающей стадии
Временно исполняющий обязанности губернатора Новгородской области Андрей Никитин (в центре) и председатель всероссийского предпринимательского объединения "Клуб лидеров по продвижению инициатив бизнеса" Артем Аветисян (справа)
7
В Новгородской области хотят возродить построенный Суворовым храм
10
"Счастье наступает внизу". Как советские альпинисты покоряли Эверест
Проект "1917"
Столкновение с бездной: от Февраля к Октябрю
Самое читаемое
Сейчас
За сутки
За неделю
1
Отставной полковник ГРУ Квачков приговорен к 1,5 года колонии
2
Рособрнадзор приостановил лицензии двух вузов и запретил прием еще в два
3
Захарова напомнила США о $500 млн, отправленных в РФ к выборам 1996 года
4
Источник: певец Евгений Осин пропал без вести
5
Прокуратура Грузии направила в Киев запрос об экстрадиции Саакашвили
6
Митрополит Иларион: авторитет Русской православной церкви в стране и мире очень высок
7
Теракты в Каталонии. Хроника событий
Темы дня
Новости партнеров
Реклама