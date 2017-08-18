На выходных в Центральной России ожидается жара

ТАСС, 18 августа. Предстоящие выходные могут стать самыми теплыми для центральной части России за все лето.

"Эти выходные претендуют на то, чтобы стать самыми теплыми этим летом", - сказали ТАСС в центре погоды "Фобос". Там отметили, что это касается центральной части России - столичного и, возможно, нескольких соседних регионов.

Плохой погоды в европейской части страны не будет

В европейской части России ожидается хорошая погода. Небольшие дожди пройдут в Мурманске, на востоке Коми, в Вологодской и Кировской областях. Кратковременные дожди с возможными грозами ожидаются в южных регионах - на Кубани и в Крыму. Но везде будет порядка плюс 20-25 градусов, в центральной части России температура может достигнуть 25-30 градусов, а в южных широтах - 35-40 градусов.

Кратковременные дожди возможны и на Урале, но преимущественно - за ним, в Тюменской и Омской областях. Более сильные дожди могут пройти в Новосибирской области и Алтайском крае. "Здесь прохладнее, порядка 13-18 градусов", - сказали в "Фобосе".

Дождливая погода ожидается в Красноярском крае. В Забайкалье возможны сильные продолжительные дожди, однако они не должны привести к паводкам. "В Забайкалье сильные продолжительные дожди, виноват циклон, особенно на севере. Учитывая то, что этот район традиционно сухой, наводнений не ожидается", - отметили в "Фобосе".

На юге страны возможны пожары

В Карачаево-Черкесии сохраняется пожароопасность: в северных районах и столице республики - пятого класса, в центральных и южных муниципалитетах - четвертого. В ГУ МЧС по региону со ссылкой на республиканский гидрометцентр сообщили, что предупреждение в связи с высоким риском возникновения пожаров действует до конца недели, 20 августа.

В Ингушетии чрезвычайная пожароопасность сохраняется на севере республики, в Малгобекском районе. Экстренное предупреждение о чрезвычайной пожароопасности объявлено в Ставропольском крае на 18-20 августа.

По данным Ставропольского гидрометцентра, в большинстве районов края существует вероятность возникновения происшествий, связанных с низовыми беглыми и низовыми устойчивыми пожарами (кустарники, сухая трава) площадью не более 7 га. Пожароопасность в регионе - пятого класса. Однако населенные пункты, по данным МЧС, не попадают в зону риска.

В Приморье прогнозируют ливни и паводки

Синоптики приморского гидрометцентра распространили в пятницу предупреждение о возможных ливнях. Резкое ухудшение погоды, которое ожидается 24 августа, может вновь привести к паводку и возникновению ЧС.

По данным центра, причиной ливней, как и две недели назад, станут активные фронтальные разделы. "В начале следующей недели синоптическая ситуация над Дальним Востоком будет меняться. Охотский антициклон, с начала месяца выполняющий блокирующую функцию, переместится в Тихий океан. В средней тропосфере начнет преобладать западно-восточный перенос, откроется дорога для выхода в регион циклонов и атмосферных фронтов", - сказали специалисты.

По прогнозу, циклон с активными фронтальными разделами подойдет к Приморью с запада в середине недели. Он вызовет на большей части края обильные дожди с грозами и сильным ветром. Количество выпавших осадков может достигнуть 1-2 декадных норм (30-100 мм). Такие осадки, по мнению специалистов, приведут к формированию на реках высоких дождевых паводков с резким подъемом уровня воды до 1-3 м - это грозит подтоплением хозяйственных объектов, размывом отдельных участков автодорог и повреждением мостов.