Учащиеся гимназии в Северной Осетии будут носить национальную школьную форму

ВЛАДИКАВКАЗ, 18 августа. /ТАСС/. Министерство образования и науки Северной Осетии планирует ввести в образовательных учреждениях региона национальную школьную форму. Как сообщили ТАСС в пятницу в ведомстве, ее уже начнут носить учащиеся новой аланской гимназии, которая заработает во Владикавказе с 1 сентября.

"Министерством будет проведена работа с руководителями образовательных учреждений по вопросу поэтапного внедрения национальной школьной формы. Она уже введена и будет обязательной в аланской гимназии", - сказал представитель республиканского министерства.

По его словам, для учащихся гимназии разработана школьная форма, которая включает национальные элементы. Так, форма девочек содержит вышивки осетинского орнамента, а на рубашках мальчиков нашиты газыри.