Закрыть фоторежим
Закрыть фоторежим
Ваш регион:
Политика
В стране
Международная панорама
Экономика и бизнес
Армия и ОПК
Общество
Происшествия
Спорт
Культура
Добрости
Наука
Космос
Выберите город
Региональные версии
Курс ЦБ на 18.08:
$ 59.25
€ 69.65
^
Лента новостей
Разделы сайта
Все новости
Лента новостей
Новости Поиск Темы
ОК
Применить фильтр
Вы можете фильтровать ленту,
выбирая только интересные
вам разделы.
Перейти к поиску
Идёт загрузка
Ещё новости

Учащиеся гимназии в Северной Осетии будут носить национальную школьную форму

Общество
18 августа, 13:38 UTC+3 ВЛАДИКАВКАЗ ВЛАДИКАВКАЗ 18, августа. /ТАСС

Форма девочек содержит вышивки осетинского орнамента, а на рубашках мальчиков нашиты газыри

Поделиться
Материал из 1 страницы

ВЛАДИКАВКАЗ, 18 августа. /ТАСС/. Министерство образования и науки Северной Осетии планирует ввести в образовательных учреждениях региона национальную школьную форму. Как сообщили ТАСС в пятницу в ведомстве, ее уже начнут носить учащиеся новой аланской гимназии, которая заработает во Владикавказе с 1 сентября.

"Министерством будет проведена работа с руководителями образовательных учреждений по вопросу поэтапного внедрения национальной школьной формы. Она уже введена и будет обязательной в аланской гимназии", - сказал представитель республиканского министерства.

По его словам, для учащихся гимназии разработана школьная форма, которая включает национальные элементы. Так, форма девочек содержит вышивки осетинского орнамента, а на рубашках мальчиков нашиты газыри.

{{item.group_date}}
{{item.suffix?", "+item.suffix:""}}
Показать еще
Поделиться
Страны
Россия
Новости smi2.ru
В других СМИ
Загрузка...
Реклама
Интересное
Парашюты вместо протезов
Встаньте в круг. Для чего нужна керамическая мастерская, в которой работают слепоглухие люди
Три Спаса: кремлевские и монастырские рецепты из яблок, меда и орехов
Фото
7
Благоустройство площади Тверской заставы в Москве находится в завершающей стадии
Временно исполняющий обязанности губернатора Новгородской области Андрей Никитин (в центре) и председатель всероссийского предпринимательского объединения "Клуб лидеров по продвижению инициатив бизнеса" Артем Аветисян (справа)
7
В Новгородской области хотят возродить построенный Суворовым храм
10
"Счастье наступает внизу". Как советские альпинисты покоряли Эверест
Проект "1917"
Столкновение с бездной: от Февраля к Октябрю
Самое читаемое
Сейчас
За сутки
За неделю
1
Отставной полковник ГРУ Квачков приговорен к 1,5 года колонии
2
Рособрнадзор приостановил лицензии двух вузов и запретил прием еще в два
3
Захарова напомнила США о $500 млн, отправленных в РФ к выборам 1996 года
4
Источник: певец Евгений Осин пропал без вести
5
Прокуратура Грузии направила в Киев запрос об экстрадиции Саакашвили
6
Митрополит Иларион: авторитет Русской православной церкви в стране и мире очень высок
7
Теракты в Каталонии. Хроника событий
Темы дня
Новости партнеров
Реклама