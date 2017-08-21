Бой Зиновия Колобанова: историки спорят о звезде Героя для лейтенанта, подбившего 22 танка

В наградном листе 1941 года, в графе "Краткое, конкретное изложение личного боевого подвига или заслуг", сказано: "Экипажем (танка Зиновия Колобанова — прим. ТАСС) было уничтожено 22 танка противника, 3 мотоцикла, а ротой тов. Колобанова было уничтожено 43 танка противника". Бой 3-й роты тяжелых танков под командованием старшего лейтенанта Колобанова с противником продолжался всего полчаса. На вооружении подразделения было пять новых танков КВ-1Э, только что поступивших в армию с Кировского завода. Стояла задача задержать продвижение немецких машин к Ленинграду на участке близ деревни Войсковицы, в районе Красногвардейска (Гатчина) .

За то сражение танкист был представлен командованием к звезде Героя СССР, но дали ему лишь орден Красного Знамени. Вокруг этого решения до сих пор идут дискуссии.

Бой у Войсковиц

Накануне сражения танки заняли места в засадах на подступах к Гатчине. "Появилась немецкая колонна, мотоциклы. За ними шла машина, за машиной шли танки. Их было 22. Их пересчитал сам Колобанов, еще кто-то из экипажа, они четко видели 22 танка. Был открыт огонь по головному танку, когда тот достиг перекрестка. Тут же перенесли огонь на замыкающие танки", — рассказал ТАСС исследователь Денис Базуев, посвятивший многие годы изучению обстоятельств боя. Рассказ о сражении он строит на интервью самого Колобанова ленинградскому журналисту Игорю Лисочкину.

"Никакого сомнения, что именно столько танков было уничтожено. Другой разговор, что мы, военные люди, оцениваем, смотрим, кто против кого стоял. Танк Колобанова был тяжелый и экранированный — помимо своей брони на него были наварены дополнительные листы. В него легкие танки попадали, и как горох отскакивали снаряды. Только когда немцы подтянули противотанковые пушки, им удалось заклинить башню. Он бил легкие танки. Если бы он стоял против "Тигров", вряд ли он смог бы столько подбить. Но главное — факт этот исторический, он был", — говорит председатель Совета Героев Советского Союза, Героев РФ и полных кавалеров ордена Славы Санкт-Петербурга и Ленинградской области Геннадий Фоменко.

Когда закончился боезапас, Колобанов обратился к командиру батальона за разрешением покинуть позицию для дозаправки танка. Во время отхода танкисты вывезли несколько раненых бойцов. Еще 21 немецкий танк подбили другие машины роты.

Споры о подвиге

Называются разные причины того, почему Колобанов так и не получил звание Героя. Во время Зимней (Финской) войны 1939–1940 года Колобанов участвовал в прорыве линии Маннергейма, трижды горел в танке. Некоторые исследователи считают, что личное дело танкиста подпортило братание его бойцов с финнами после заключения мира. "Время было крайне неудобное. Сталин упрекал руководство Ленинградского фронта, что оно неумело распоряжается новейшей техникой — танками КВ и "Катюшами". Награждать было бы абсолютным диссонансом", — считает один из ведущих исследователей блокады Ленинграда, доктор исторических наук Никита Ломагин.

Подвиг Колобанова подтверждают наградной лист и воспоминания участников тех событий. Но историки пока не нашли подтверждения этих потерь вермахта в немецких архивах.

"Проверка фактов проводилась и командиром дивизии, и командиром полка. То есть они отвечали за достоверность предоставленной информации, и самое главное — то, что удалось выполнить поставленную боевую задачу, — является лучшим доказательством того, что такой бой был и противник был остановлен", — уверен Никита Ломагин.

Он считает, что работа с немецкими архивами помогла бы уточнить размер потерь вермахта и установить значение боя для Ленинградского фронта на тот момент.

"Но даже если подбито пять танков, даже если остальные выведены из строя… Ну вот что такое Герой Советского Союза? Это модель, это то, как надо себя вести. Мы же не просто говорим о личном мужестве, мы говорим о сплоченности экипажа, командира, о боевой выучке, о героическом поведении. Там пять танков было против огромного количества немецких хорошо обученных войск", — говорит он.

"Главное — не орден, а память"

Очередную кампанию в поддержку присвоения звания Героя Зиновию Колобанову инициировало петербургское отделение Российского военно-исторического общества (РВИО). Под обращением к президенту РФ поставили подписи более 100 тысяч петербуржцев. "Но есть государственная политика в Министерстве обороны, которая не предполагает дважды награждения за один и тот же подвиг. Колобанов был награжден за свой уникальный подвиг, совершенно фантастический", — сказал министр культуры РФ и глава РВИО Владимир Мединский.

Развернуть Зиновий Колобанов © Архив семьи Колобановых Зиновий Колобанов © Архив семьи Колобановых

С этим согласен и Геннадий Фоменко. "Прецеденты награждения за одно и то же дважды — они бывали. Но, наверное, это неправильно. Нельзя ставить себя умнее тех, кто в свое время принимал решение о награждении. Хотя мне, как генералу, как Герою России, тоже хотелось бы, чтобы Колобанов был Героем Советского Союза… Я считаю, что администрация президента, Министерство обороны заняли правовую позицию. Решение по нему (Колобанову) принято, и оно не может переоцениваться людьми, не принимавшими участия в той истории, которой уже 70 с лишним лет", — считает он.

Заместитель руководителя Военно-исторического центра Северо-Западного федерального округа Сергей Мачинский считает, что молодое поколение вправе пересмотреть решения, которые ему кажутся несправедливыми.

"Они, как наследники тех людей, вправе давать оценки их действий и их подвигов. Нынешняя молодежь не обременена юридическими условностями того периода, не обременена политической ситуацией, которая была на тот момент, того строя. Они, как люди, вправе оценить именно человеческие поступки — насколько тот или иной человек достоин той или иной награды", — уверен он.

Профессиональный историк Никита Ломагин также поддерживает пересмотр, но призывает обосновать это, чтобы исключить последующие споры о справедливости такого решения. "Я думаю так: наградить человека даже спустя уже 75 лет — можно и нужно. Мы можем на этом примере сказать, что мы должны провести дополнительные исследования, мы должны запросить еще раз немецкие документы, мы можем отправить официальный запрос", — считает он.

СПЕЦПРОЕКТ 1418 дней: что нужно помнить о Великой Отечественной войне О причинах и последствиях крупнейшего военного конфликта, а также воспоминания его участников — в материале ТАСС

Внук Зиновия Колобанова Андрей рассказал, что спокойно относится к идее присвоения этой награды деду и отчасти разделяет позицию, что дважды за один подвиг не награждают. "В логике чиновников есть определенный смысл. Награда была вручена. Оценивать ее сегодня смысла нет, — сказал он. — Но если кто-то хочет этого добиться — я не против".

В 1983 году в районе сражения под Гатчиной был устроен мемориал, на открытии которого Колобанов присутствовал вместе с членами своего экипажа. Именем старшего лейтенанта названы улицы в Санкт-Петербурге и в Войсковицах. В поселке Новый Учхоз, расположенном на месте танкового боя 1941 года, в 2008 году был открыт бюст Колобанова. Во Всеволожске Ленинградской области готовится к открытию музей "Битва за Ленинград" имени Зиновия Колобанова. Он создан руками добровольцев, к восстановлению техники привлекают подростков.

Как бы ни сложилась далее кампания за присвоение Колобанову звания Героя, ее инициаторы считают, что сделали уже гораздо большее для увековечивания его памяти. "Самое главное — это же не орден, не степень, самое главное — это народная память. Я считаю, что <…> эта кампания привела и к появлению документальных фильмов на телевидении, множеству статей, целым исследованиям в интернете, к работе поисковых отрядов — эта кампания и есть самая лучшая награда, самое лучшее проявление уважения к его памяти. А сколько у нас награжденных, но забытых. Это гораздо хуже", — считает Владимир Мединский.

Максим Ничипоренко