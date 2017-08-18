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Санитарный вертолет Ми-8 МТВ впервые за 25 лет пополнил авиапарк Якутии

Общество
18 августа, 15:12 UTC+3

Особенностью вертолета является наличие профессионального медицинского оборудования

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ЯКУТСК, 18 августа. /Корр. ТАСС Сусанна Рожина/. Вертолет Ми-8 МТВ со встроенным медицинским модулем пополнил в пятницу авиапарк компании "Полярные авиалинии" - это первый за 25 лет новый вертолет, поставленный в республику. Об этом в пятницу ТАСС сообщил первый вице-премьер правительства Якутии Алексей Колодезников во время церемонии приемки вертолета.

"Последнее обновление вертолетного парка Якутии было 25 лет назад, средний возраст вертолетов, летающих в республике 30-35 лет. Поэтому получение нового вертолета Ми-8 МТВ со встроенным медицинским модулем направлено на развитие авиационной и медицинской отраслей республики. В бюджете республики предусмотрены средства на обновление авиапарка, и мы поддержим компанию субсидией для приобретения новых вертолетов", - сказал Колодезников.

Особенностью вертолета является наличие профессионального медицинского оборудования. Врачи сразу могут оказать высококвалифицированную медпомощь больным. На борту имеются две койки для лежащих больных, аппараты искусственной вентиляции легких, реанимационное оборудование, кардиограф.

"Данный вертолет будет обслуживать центральные, заречные и вилюйские группы районов республики. Всего в год у нас выполняется более 1,2 тыс. вылетов санавиации, львиная доля которых приходится на компанию "Полярные авиалинии", - сказал первый замминистра здравоохранения республики Олег Припузов.

По словам генерального директора компании "Полярные авиалинии" Александра Тарасова, в сентябре этого года планируется поставить еще один вертолет для санавиации с медицинским модулем на борту. "Мы делали заявку в этом году на пять вертолетов, но фактически получили один и договорились о поставке еще одного вертолета с медоборудованием в сентябре этого года. В 2018 году в планах приобрести в лизинг еще два вертолета по федеральной целевой программе "Обеспечение своевременности оказания экстренной медицинской помощи гражданам, проживающим в труднодоступных районах РФ", и тогда у нас будет восемь вертолетов Ми-8 МТВ", - сказал он.

По словам министра транспорта и дорожного хозяйства республики Семена Винокурова, всего до 2026 года планируется обновить 19 вертолетов, из которых 16 принадлежат авиакомпании "Полярные авиалинии". "Средний возраст вертолетов 30-35 лет. Поэтому до 2026 года необходимо обновить весь парк вертолетов", - сказал он.

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