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План 2017 года по экологической очистке Арктики выполнен более чем на 90%

Общество
18 августа, 16:05 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 18, августа. /ТАСС

По данным Минобороны РФ, общий объем собранного металлолома составляет более 3,9 тысячи тонн

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МОСКВА, 18 августа. /ТАСС/. Министерство обороны России выполнило план текущего года по очистке Арктического региона от металлолома более чем на 90%, сообщил заместитель главы военного ведомства генерал армии Дмитрий Булгаков.

"Подразделения экологической очистки Северного флота, Центрального и Восточного военных округов и 12-го Главного управления Минобороны выполнили план 2017 года по экологической очистке Арктики более чем на 90%", - сказал он.

"Общий объем собранного металлолома составляет более 3,9 тысячи тонн. На острове Котельный собрано 14,8 тысячи металлических бочек общим весом 600 тонн - это 100% от плана, в настоящее время взвод экологической очистки Северного флота ведет прессовку собранных бочек. Всего в этом году взводам предстоит собрать в Арктике более 4,4 тысячи тонн металлолома", - уточнил замминистра.

По его словам, судами вспомогательного флота и транспортных компаний, осуществляющих Северный завоз, с островов Арктики уже вывезены более 2,3 тысячи тонн металлолома, всего к вывозу на материк для дальнейшей переработки в этом году спланировано более 3,7 тысячи тонн.

Булгаков напомнил, что помимо сбора металлолома подразделения по ликвидации экологического ущерба продолжают выполнять задачи по сносу ветхих и разрушенных строений, проводят рекультивацию земли на территориях Минобороны. В 2017 году мероприятия по экологической очистке территорий воинских частей, гарнизонов, военных полигонов Арктической зоны РФ проводятся на архипелаге Новая Земля (в поселках Белушья губа, Рогачево, Северный), архипелаге Новосибирские острова (на островах Котельный и Кильдин) и на других объектах в регионе. Всего в текущем году для выполнения задач по экологической очистке Арктики задействованы 186 военных, десятки единиц специальной техники и суда вспомогательного флота.

Северный завоз - комплекс ежегодных государственных мероприятий по обеспечению территорий Крайнего Севера Сибири, Дальнего Востока и Европейской части России основными жизненно важными товарами (прежде всего, продовольствием и нефтепродуктами) перед зимним сезоном. Завоз проводится воздушным, морским, речным и автомобильным транспортом в зависимости от региона.

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