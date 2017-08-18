Ватикан официально объявил о визите в РФ своего госсекретаря

ТАСС, 18 августа. Ватикан официально объявил о визите в РФ государственного секретаря Пьетро Паролина. Об этом сообщается в распространенном в пятницу заявлении службы печати Святого престола.

"С 21 по 24 августа 2017 года кардинал Пьетро Паролин, государственный секретарь, направится с визитом в Российскую Федерацию по приглашению властей, - говорится в документе. - Целью визита являются встречи с руководством страны, а также с высшим духовенством Русской православной церкви".

Как отмечается в заявлении, 21 августа кардинал Паролин встретится с российскими католическими епископами, а также отслужит мессу в Римско-католическом кафедральном соборе российской столицы. На тот же день намечена его встреча с председателем Отдела внешних церковных связей Московского Патриархата митрополитом Волоколамским Иларионом.

22 августа госсекретарь Ватикана проведет рабочую встречу с министром иностранных дел РФ Сергеем Лавровым, а также посетит с визитом Патриарха Московского и всея Руси Кирилла. 23 августа Пьетро Паролин направится в Сочи, где он рассчитывает встретиться с президентом РФ Владимиром Путиным. На следующий день кардинал вернется в Рим.

Эксперты-ватиканисты подчеркивают, что 62-летний прелат - не только второе лицо после самого понтифика в церковной иерархии, но и один из самых опытных ватиканских дипломатов. Он работал в представительствах папского государства в странах Африки и Латинской Америки, привлекался к наиболее сложным переговорам по отношениям Ватикана с Вьетнамом, Китаем, КНДР, Израилем. Паролин считается представителем школы кардиналов Казароли и Сильвестрини, двух крупнейших ватиканских дипломатов послевоенной эпохи.

Папа Франциск - в нарушение традиций - назначил Паролина госсекретарем (в августе 2013 года), когда тот еще имел ранг архиепископа. Только в феврале 2014 года дипломату была пожалована красная кардинальская мантия. Паролин награжден высшими государственными орденами Италии, Германии, Польши, Мексики, Румынии и Болгарии. Владеет, кроме родного итальянского, английским, французским, испанским языками, латынью.