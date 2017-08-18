Власти: все школы Карачаево-Черкесии готовы к новому учебному году

ЧЕРКЕССК, 18 августа. /ТАСС/. Общеобразовательные школы Карачаево-Черкесии (КЧР) полностью готовы к новому учебному году, сообщили в пятницу ТАСС в Министерстве образования и науки республики.

"Все 179 школ республики на 18 августа прошли приемку и стопроцентно готовы к новому учебному году", - сказали в министерстве.

В Минобрнауки отметили, что все школы региона на 100% обеспечены автоматическими пожарными сигнализациями, системами видеонаблюдения оснащены более 70% образовательных учреждений республики. В 2017 году, как и в прошлом, на обеспечение противопожарной безопасности школ направлено более 11 млн рублей.

В новом учебном году школьники КЧР будут стопроцентно обеспеченны и бесплатными учебниками.

"Правительством региона по заявкам образовательных организаций республики для учащихся с первого по 11 класс закуплено 451 тыс. 644 учебников по всем предметам", - уточнили в министерстве.

К 1 сентября в ауле Кара-Паго Абазинского района республики откроется новый образовательный комплекс, совмещающий школу и детский сад, где будет создано 120 ученических мест и 40 мест для дошкольников. До конца года планируется также ввод аналогичных образовательных комплексов в селе Холоднородниковское и ауле Псаучье-Дахи Прикубанского и Хабезского районов. В новых сельских школах этих населенных пунктов будет создано 260 и 264 места соответственно, а в детсадах при них по 75 мест в каждом.