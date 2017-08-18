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50 человек пройдут курсы гидов в Дагестане до конца года

Общество
18 августа, 15:23 UTC+3 ТАСС

Программа рассчитана на месяц обучения, после чего гиды смогут проводить экскурсии по турмаршрутам

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ТАСС, 18 августа. Курсы для гидов и экскурсоводов пройдут в Дагестане в конце сентября во второй раз. Их слушателями станут 50 человек, сообщила ТАСС в пятницу начальник управления развития туристско-рекреационного комплекса минтуризма республики Муслимат Халимбекова.

"В прошлом году мы 15 человек подготовили. В этом году, поскольку у нас сезон, мы задействуем и привлекаем педагогов (к работе с туристами, - прим. ТАСС), с конца сентября уже будет идти более серьезный, продолжительный курс подготовки гидов-экскурсоводов. Число слушателей - порядка 50 человек в течение месяца по учебному плану", - сказала Халимбекова.

Она уточнила, что среди слушателей курсов - представители муниципалитетов, туристических агентств, преподаватели и студенты вузов, которые при необходимости смогут работать гидами. Преимущество при отборе в число слушателей отдается людям со знанием языка. Планируется, что после окончания курса они будут работать на местах, когда постоянные гиды не справляются с наплывом туристов, и проводить экскурсии по турмаршрутам.

"У нас есть вузы, которые занимаются туризмом, хорошо знают проблематику, историю Дагестана - это наш Дагестанский педагогический университет, Махачкалинский филиал Российского государственного университета туризма и сервиса, Дагестанский государственный университет, Аграрный университет занимается проработкой вопросов сельского туризма и агротуризма. Мы привлекаем преподавателей наших вузов и преподавателей из Москвы", - добавила она.

Республика способна принимать до 2 млн туристов ежегодно. В 2016году Дагестан посетили 513 тыс. человек.

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