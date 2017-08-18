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Лимузин Ельцина выставили на продажу за 19,7 млн рублей

Общество
18 августа, 15:39 дата обновления: 18 августа, 16:07 UTC+3 САНКТ-ПЕТЕРБУРГ САНКТ-ПЕТЕРБУРГ 18, августа. /ТАСС

Ранее еще один автомобиль, на котором ездил первый президент РФ, продали за 33 млн рублей

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САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 18 августа. /ТАСС/. Бронированный лимузин Mercedes-Benz S-klasse Trasco Bremen, на котором первый президент России Борис Ельцин выезжал на официальные и личные встречи, продают в Петербурге за 19,7 млн рублей.

Об этом ТАСС рассказал представитель автосалона, который продает машину.

Соответствующее объявление ранее появилось на одном из сайтов по продаже автомобилей. "На автомобиле с водителем ездил Борис Ельцин. К нам его привез депутат Госдумы из гаража особого назначения <…> Цену считаем адекватной и пока не планируем поднимать", - пояснил собеседник агентства и добавил, что лимузин находится "в очень хорошем состоянии".

Согласно объявлению, автомобиль "не битый", имеет "задний привод, левый руль", пробег составляет 60 тыс. километров. Лимузин сделали по спецзаказу. Продавец считает, что автомобиль может стать "достойным экземпляром для хорошей коллекции".

Как рассказали ТАСС в пресс-службе сайта по продаже автомобилей, другой лимузин Mercedes-Benz S-klasse III (W140), на котором также ездил первый президент, "недавно был продан за 33 млн рублей".

Между тем представители Президентского центра Б. Н. Ельцина ("Ельцин-центр") не подтвердили информацию о том, что выставленный на продажу лимузин, принадлежал Ельцину. "Нам неизвестно об этом автомобиле. Гараж особого назначения большой, в нем десятки автомобилей. Специальных изысканий на эту тему мы не предпринимали. Планов покупки в коллекцию музея еще одного автомобиля у центра нет", - сообщили ТАСС в пресс-службе центра.

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