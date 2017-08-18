"Ельцин-центр" не подтвердил, что продаваемый лимузин принадлежал экс-президенту

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ЕКАТЕРИНБУРГ, 18 августа. /ТАСС/. Представители Президентского центра Б. Н. Ельцина ("Ельцин-центр") не подтвердили информацию о том, что выставленный на продажу за 19,8 млн рублей на одном из интернет-сайтов лимузин Mercedes-Benz S-klasse Trasco Bremen, принадлежал первому президенту России Борису Ельцину. Об этом в пятницу сообщили ТАСС в пресс-службе центра.
"Нам неизвестно об этом автомобиле. Гараж особого назначения большой, в нем десятки автомобилей. Специальных изысканий на эту тему мы не предпринимали. Планов покупки в коллекцию музея еще одного автомобиля у центра нет", - пояснили в пресс-службе.
Согласно объявлению на сайте, "эта машина использовалась в Кремлевском гараже" в годы правления Ельцина, и на этом автомобиле глава государства выезжал на официальные и неофициальные встречи.
Ранее в пятницу представитель автосалона, который продает машину, рассказал ТАСС, что президент ездил на лимузине с водителем, а в автосалон Mercedes привез "депутат Госдумы из гаража особого назначения".
В начале июля на продажу был выставлен другой лимузин Mercedes-Benz S-klasse III (W140), на котором также ездил Ельцин. В пресс-службе сайта по продаже машин ТАСС сообщили, что автомобиль "недавно был продан за 33 млн рублей".