Закрыть фоторежим
Закрыть фоторежим
Ваш регион:
Личное время
В стране
Политика
Международная панорама
Экономика и бизнес
Армия и ОПК
Общество
Происшествия
Спорт
Культура
Добрости
Наука
Космос
Выберите город
Региональные версии
Курс ЦБ на 19.08:
$ 59.36
€ 69.72
^
Лента новостей
Разделы сайта
Все новости
Лента новостей
Новости Поиск Темы
ОК
Применить фильтр
Вы можете фильтровать ленту,
выбирая только интересные
вам разделы.
Перейти к поиску
Идёт загрузка
Ещё новости

"Ельцин-центр" не подтвердил, что продаваемый лимузин принадлежал экс-президенту

Общество
18 августа, 16:24 UTC+3 ЕКАТЕРИНБУРГ ЕКАТЕРИНБУРГ 18, августа. /ТАСС

Ранее сообщалось, что автомобиль, на котором Борис Ельцин выезжал на официальные и личные встречи, продают в Петербурге за 19,7 млн рублей

Поделиться
Материал из 1 страницы
© Донат Сорокин/ТАСС

ЕКАТЕРИНБУРГ, 18 августа. /ТАСС/. Представители Президентского центра Б. Н. Ельцина ("Ельцин-центр") не подтвердили информацию о том, что выставленный на продажу за 19,8 млн рублей на одном из интернет-сайтов лимузин Mercedes-Benz S-klasse Trasco Bremen, принадлежал первому президенту России Борису Ельцину. Об этом в пятницу сообщили ТАСС в пресс-службе центра.

"Нам неизвестно об этом автомобиле. Гараж особого назначения большой, в нем десятки автомобилей. Специальных изысканий на эту тему мы не предпринимали. Планов покупки в коллекцию музея еще одного автомобиля у центра нет", - пояснили в пресс-службе.

Согласно объявлению на сайте, "эта машина использовалась в Кремлевском гараже" в годы правления Ельцина, и на этом автомобиле глава государства выезжал на официальные и неофициальные встречи.

Ранее в пятницу представитель автосалона, который продает машину, рассказал ТАСС, что президент ездил на лимузине с водителем, а в автосалон Mercedes привез "депутат Госдумы из гаража особого назначения".

В начале июля на продажу был выставлен другой лимузин Mercedes-Benz S-klasse III (W140), на котором также ездил Ельцин. В пресс-службе сайта по продаже машин ТАСС сообщили, что автомобиль "недавно был продан за 33 млн рублей".

 

{{item.group_date}}
{{item.suffix?", "+item.suffix:""}}
Показать еще
Поделиться
Темы
Деятельность "Ельцин Центра" в Екатеринбурге
Персоны
Ельцин, Борис Николаевич
Страны
Россия
Новости smi2.ru
В других СМИ
Загрузка...
Реклама
Интересное
Парашюты вместо протезов
Встаньте в круг. Для чего нужна керамическая мастерская, в которой работают слепоглухие люди
Три Спаса: кремлевские и монастырские рецепты из яблок, меда и орехов
Фото
7
Благоустройство площади Тверской заставы в Москве находится в завершающей стадии
Временно исполняющий обязанности губернатора Новгородской области Андрей Никитин (в центре) и председатель всероссийского предпринимательского объединения "Клуб лидеров по продвижению инициатив бизнеса" Артем Аветисян (справа)
7
В Новгородской области хотят возродить построенный Суворовым храм
10
"Счастье наступает внизу". Как советские альпинисты покоряли Эверест
Проект "1917"
Столкновение с бездной: от Февраля к Октябрю
Самое читаемое
Сейчас
За сутки
За неделю
1
Лимузин Ельцина выставили на продажу за 19,7 млн рублей
2
Неизвестный напал с ножом на людей в Турку
3
Четвертый подозреваемый задержан в связи с терактами в Каталонии
4
Теракты в Каталонии. Хроника событий
5
В Киеве сообщили, что ЕС разрабатывает "план Маршалла" для Украины на €5 млрд ежегодно
6
Посол Израиля посетил МИД РФ для прояснения позиции страны по Собибору
7
Захарова напомнила США о $500 млн, отправленных в РФ к выборам 1996 года
Темы дня
Новости партнеров
Реклама