Проект рекультивации свалки в Балашихе подготовит ЗАО "Спецгеоэкология"

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МОСКВА, 18 августа. /ТАСС/. Правительство России определило единственным исполнителем работ по разработке проектной документации рекультивации полигона "Кучино" (город Балашиха Московской области) ЗАО "Спецгеоэкология". Соответствующее распоряжение кабмина опубликовано на официальном интернет-портале правовой информации.
В нем отмечается, что компания определена единственным исполнителем соответствующей закупки, которую в 2017-2018 годах осуществляет министерство экологии и природопользования Подмосковья.
Полигон "Кучино" в Балашихинском округе Подмосковья был закрыт 23 июня после требования президента РФ. Владимир Путин узнал о проблеме свалки в ходе "Прямой линии" 15 июня от местных жителей, которые жаловались на плохие условия проживания в непосредственной близости от нее. На полигон ежегодно свозилось до 600 тыс. тонн мусора, из них до 80% поступало из Москвы. Фактическая высота полигона превысила на 20 метров проектные значения и составила в максимальной точке 53 метра. Общий объем накопленных на свалке отходов, по данным Росприроднадзора, составил почти 13 млн кубометров.
В настоящий момент там проводятся предрекультивационные работы, которые должны завершиться к октябрю 2017 года.