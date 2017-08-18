Участники молодежного форума "Машук-2017" защитили порядка 850 проектов

ПЯТИГОРСК, 18 августа. /ТАСС/. Северо-Кавказский молодежный форум "Машук-2017" завершил в пятницу работу в Пятигорске. Как сообщил ТАСС руководитель конкурса молодежных проектов, замначальника отдела грантовой поддержки Росмолодежи Владимир Уткин, всего за две недели участники представили около 850 проектов как от физических лиц, так и от представителей некоммерческих организаций.

"Наибольшее число проектов относятся к сферам молодежного предпринимательства и социальной поддержи людей с ограниченными возможностями здоровья, развитию уличного спорта, поддержке подростков, попавших в трудную жизненную ситуацию", - сказал Уткин.

По его словам, было много долгосрочных проектов по развитию социальной инфраструктуры: детских площадок и сооружений для инвалидов, музеев и выставочных центров. В соответствии с рейтинговой системой, набравшие наибольшее количество баллов получат гранты на реализацию.

Грантовый фонд форума составляет 85,5 млн рублей. Всего будет распределено 105 грантов среди физических лиц на общую сумму 35,5 млн рублей и 20 грантов среди юридических лиц на 50 млн рублей.

Новые проекты

Карим Шехсаидов из Дагестана, который приезжает на форум уже в четвертый раз, в этом году привез проект по развитию спортивного клуба для инвалидов "Скала". По итогам защиты он получил 206 из 240 возможных баллов. "На полученные в предыдущие годы гранты я уже смог возродить наш клуб для паралимпийцев, отремонтировать инвалидные коляски, закупить инвентарь и различное оборудование. Также был проведен спортивный фестиваль для колясочников", - сказал он.

Идею Светланы Самофаловой из Кабардино-Балкарии провести в республике молодежный образовательный форум "Мы сами строим свое будущее" для детей и подростков, попавших в сложную жизненную ситуацию, эксперты также оценили на 206 баллов. "Наш проект даст детям возможность увидеть, какие существуют общественные организации и волонтерские центры, площадки для саморазвития и реализации своих идей. Главное, что мы хотим донести: в 14-18 лет жизнь только начинается, и, даже не смотря на ошибки или трудности, нужно стремиться к хорошему, ориентироваться на правильные примеры", - добавила она.

Проект "Память поколений" Юлианы Важничей из Ставрополья позволит провести масштабный фестиваль исторической реконструкции битвы за Кавказ, на котором будет показана оборона под Пятигорском в 1942 году. "Популярностью в этой смене также пользовались проекты студенческих объединений направления "общественный лидер", "гражданская журналистика", - отмечают эксперты.

Образовательная программа

Практически все 2 тыс. ребят, принявших участие в двух сменах "Машука-2017", прошли обучение по 30 направлениям образовательной программы. Как рассказала ТАСС руководитель образовательной и культурно-досуговой программ форума Любовь Крысина, в 2017 году образовательная программа была увеличена с четырех до пяти дней, за смену каждый участник посетил минимум 10 серьезных тем.

"По тысяче участников в каждую из двух смен в течение недели получали 30 тем тренингов с утра. Работали 28 альтернативных площадок. А все вечерние концертные мероприятия ребята готовили самостоятельно, не привозили субъекты, как это было раньше, это тоже нововведение. На ярмарке-презентации было представлено 46 проектов, успешно реализованных по итогам прошлых лет", - сказала она

Главной задачей лекторов и тренеров форума в 2017 году стало глубокое погружение молодежи в вопросы комплексного стратегического развития территорий.

Гости "Машука"

В дни форума на "Машуке" побывали полномочный представитель президента РФ в СКФО Олег Белавенцев, несколько десятков руководителей регионов, федеральных структур, депутатов, представителей культурной и спортивной элиты страны. Особым гостем стал врач-педиатр, президент НИИ детской неотложной хирургии и травматологии профессор Леонид Рошаль.

"Также большой отклик получили беседы с первым заместителем генерального директора информационного агентства ТАСС, советским и российским журналистом, переводчиком Михаилом Гусманом", - сообщает пресс-центр форума.

Участниками "Машука" по традиции стали не только жители Северного Кавказа, но и 56 молодых людей из субъектов России, в том числе Крыма, Санкт-Петербурга, Татарстана, Удмуртии, Ханты-Мансийского автономного округа. Вторая смена встретила иностранных гостей - граждан Южной Осетии, Молдовы, Армении, Азербайджана и Кыргызстана.

"Приятно удивлена той дружеской и позитивной атмосферой, которая царит на поляне. Уверена, что увезу с собой домой из России не только приятные воспоминания, но и полезные знания, интересные идеи", - сказала представитель балкарской диаспоры из Кыргызстана Аминат Бачиева.

О форуме

Северо-Кавказский молодежный форум "Машук" проходил в Пятигорске в восьмой раз с 5 по 19 августа в две смены.

Участники форума проживают в палатках на склоне горы Машук в Пятигорске. В связи с погодными условиями церемония закрытия, запланированная на вечер 18 августа, отменена.

"Мероприятия форума завершатся в рабочем порядке, после чего будет организован выезд участников в регионы проживания", - сообщили в оргкомитете.

Агентство ТАСС оказывает форуму информационную поддержку.