Число туристов на плато Маньпупунер в Коми возросло в 1,5 раза

ВОРКУТА, 18 августа. /Корр. ТАСС Наталия Казаковцева/. Природный памятник Столбы выветривания на плато Маньпупунер, расположенный в Печоро-Илычском природном биосферном заповеднике на территории Коми, посетят в этом году в полтора раза больше туристов, более 300 человек. Об этом рассказал в пятницу ТАСС директор туроператора "Северный Урал" из Пермского края Дмитрий Кириллов.

"Более 10 вертолетных туров уже состоялись, человек 200-250 мы уже свозили к Маньпупунер. Сезон еще не закончен, за 300 туристов легко выйдем и превысим прошлогодний показатель в 200 человек, несмотря на дождливое лето" - рассказал ТАСС Кириллов в рамках II Международного туристского форума "Доступная Арктика", который проходит 18-19 августа в Воркуте.

По его словам, сезон начинался в этом году провально из-за погоды - в середине июля было холодно, как в начале мая, поэтому первых туристов завезли на две недели позже обычного. Тем, кто заказывал туры на июнь, пришлось отказать и вернуть деньги.

"Из-за дождей приходится откладывать рейсы, многие туристы отказываются. Надо понимать, что они летят со всех регионов страны в Пермь, потом добираются оттуда в деревню Ныроб, там ждут летной погоды и оттуда летят вертолетом на Маньпупунер", - сказал Кириллов.

Со 2 июля каждую субботу проводятся однодневные и каждое воскресенье - многодневные туры с Маньпупунера на перевал Дятлова или обратно. По прогнозам, в этом году сезон закроют позже обычного - в конце сентября, чтобы выполнить поступившие заказы.

Как отметил директор компании-оператора, сменился контингент - если в прошлые годы были физически сильные люди, то в этом году летали даже 87-летние бабушки, дети 8-10 лет, причем не только на однодневные, но и на многодневные туры.

Развитие инфраструктуры

В этом году в заповедник приехали волонтеры из Великобритании, Прибалтики и России для постройки мостов через реку Печора на территории заповедника, чтобы было легче преодолевать 11-километровый переход с плато до горного лагеря. В прошлом году волонтеры выложили каменную тропу. "На сегодня через два ручья и пять протоков Печоры, где в дождливый период воды по пояс, проложены мосты. 40 метров мостов эксплуатируются с 10 августа", - рассказал Кириллов.

По его словам, около 20 волонтеров работали бесплатно, за возможность посмотреть местные красоты. За полтора месяца они справились с этой работой.

"Трудности были в том, что вертолетная площадка, куда завозились стройматериалы, находится в 5,5 - 6 километрах, каждую сваю, доску несли вручную. Работали и ночью, медведи подходили и разрывали наши тропы, показывая, что они здесь хозяева. Постоянные перемещения стройматериалов вручную - самое трудное. Выдерживали не все, некоторые волонтеры улетали вертолетом на второй-третий день, но большинство остались, не отказывали в помощи и туристы", - сказал Кириллов.

О плато

Маньпупунер - объект на территории Печоро-Илычского заповедника, посещаемость которого значительно выросла с 2016 года благодаря открытию пешеходного маршрута с восточной стороны заповедника, обустройству пешеходных троп и запуску вертолетных туров к Столбам выветривания.

Ранее геологи провели подробные исследования Столбов выветривания. Установлено, что около 200 млн лет назад на этом месте были высокие горы. До наших дней сохранились лишь семь останцов (столбов) высотой от 30 до 42 метров. Они стоят на голом плато и видны издалека со всех сторон.

С геологическим памятником на территории Печоро-Илычского заповедника в Коми связаны легенды. Так, например, они являлись объектами культа манси, и подниматься на них считалось величайшим грехом.