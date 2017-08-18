Пресс-служба: обновленная система безопасности в московском метро не имеет аналогов в мире

МОСКВА, 18 августа. /ТАСС/. Обновленная система транспортной безопасности московского метрополитена может считаться одной из самых надежных в мире, сообщили в пятницу в пресс-службе столичной подземки ТАСС.

Ранее руководитель департамента региональной безопасности и противодействия коррупции столицы Владимир Черников сообщил, что меры безопасности в столице будут усилены перед Днем города после теракта в центре Барселоны.

"Московский метрополитен является одним из самых надежных и безопасных метрополитенов мира, действующая система безопасности не имеет мировых аналогов", - отметили в пресс-службе.

Проверку пассажиров в досмотровых зонах осуществляют более 10 тыс. сотрудников службы безопасности, в метро внедрена интеллектуальная система видеонаблюдения, создан пункт обеспечения управлением транспортной безопасностью, сотрудники которого в режиме реального времени отслеживают обстановку на каждой станции.

"В вестибюлях оборудованы досмотровые зоны, оснащенные специальным оборудованием для обнаружения предметов и веществ, запрещенных к перевозке. С начала 2017 года на этих пунктах был проведен досмотр более 32 млн пассажиров и 16,5 млн единиц багажа", - добавили в пресс-службе.

С появлением досмотровых зон и интеллектуальной системы видеонаблюдения количество досмотров значительно увеличилось, а количество правонарушений начало уменьшаться. Так, за июнь 2017 года досмотрено свыше 5,25 млн граждан (по сравнению с аналогичным периодом прошлого года рост на 22%) и более 2,989 млн единиц багажа.

Теракт в Барселоне

В Барселоне в четверг фургон въехал в людей в районе улицы Рамбла. Власти Каталонии подтвердили, что жертвами инцидента стали 14 человек. По предварительным данным, пострадали более 100 человек. Ответственность за теракт взяла запрещенная в России террористическая группировка "Исламское государство".

В ночь на пятницу в Камбрильсе каталонская полиция ликвидировала четырех боевиков, которые попытались совершить теракт, аналогичный произошедшему в Барселоне.