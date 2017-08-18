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Норвежская круизная компания планирует продлить с 2019 года маршрут до Мурманска

Общество
18 августа, 17:19 UTC+3 ВОРКУТА ВОРКУТА 18, августа. /ТАСС

В сентябре руководство компании планирует приехать в область, чтобы в дальнейшем составить береговую программу для туристов

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ВОРКУТА, 18 августа. /ТАСС/. Власти Мурманской области и Норвежский круизный оператор Hurtigruten ведут переговоры о продлении круизных маршрутов компании с 2019 года до Мурманска. Об этом в пятницу сообщила министр развития промышленности и предпринимательства области Ольга Кузнецова на заседании рабочей группы по туризму Совета Баренцева/Евроарктического региона (СБЕР) в рамках второго международного туристского форума "Доступная Арктика".

"Это норвежский круизный паромный оператор, который планирует включить Мурманск в перечень своих судозаходов. Они работают по Норвегии и планируют из Норвегии продлить маршрут до Мурманска", - сказала она, отметив, что заходы в Мурманск планируются с 2019 года.

В сентябре ожидается визит руководства этой компании в область, чтобы посмотреть все объекты портовой инфраструктуры и береговую программу, которую можно предложить туристам.

По данным Кузнецовой, в 2017 году было совершено чеытре судозахода иностранных компаний.

Норвежская компания Hurtigruten была создана в 1893 году.

Арктические круизы

Развитие круизного туризма в Мурманске идет уже не первый год. Важным шагом на этом пути стало включение Мурманска в перечень портов с 72-часовым безвизовым пребыванием иностранцев в составе туристических групп, прибывших в регион на паромах. Это решение было принято правительством России летом 2016 года.

Для развития морского туризма власти региона заключили соглашение с компанией TT Travel - российским подразделением крупнейшего мирового туроператора TUI, идут переговоры и с другими компаниями.

Для роста круизного туризма в мурманском порту была проведена реконструкция пирса дальних линий, что позволило принимать крупные океанские лайнеры. Инвестиции составили почти 750 млн рублей. Следующим шагом стала реконструкция морского вокзала стоимостью еще почти 400 млн рублей.

Среди популярных у туристов достопримечательностей Мурманска - монумент Защитникам Заполярья, возвышающий над Кольским заливом, и памятник коту Семену, потерянному хозяевами в отпуске и вернувшемуся в Мурманск за 3 тыс. км. В круизный сезон, который приходится на летние месяцы, туристы могут насладиться светом полярного дня с его не заходящим круглые сутки солнцем (полярный день в Мурманске длится с 22 мая до 22 июля).

По данным региональных властей, в 2016 г. Мурманскую область посетили 320 тыс. человек, это на 15 тыс. больше, чем годом ранее.

Второй туристический форум "Доступная Арктика" проходит в Воркуте 18-19 августа, в дни празднования 96-летия Республики Коми. Его цель - найти решения для привлечения туристов в арктические территории России.

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