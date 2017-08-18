Протяженность арктической трассы Надым-Салехард увеличится на 24 км до конца лета

ЕКАТЕРИНБУРГ, 18 августа. /ТАСС/. Протяженность трассы Надым - Салехард в Ямало-Ненецком автономном округе до конца лета увеличится на 24 километра в результате завершения ремонтных работ на автодороге. Об этом в пятницу сообщили в пресс-службе правительства региона.

"Работы ведутся на ближайшем к городу Надыму участке "1000 -1060 км". Устройство основания дороги и укладка асфальта здесь выполнены на 70%. Идет обустройство капитального дорожного полотна, устанавливаются дорожные знаки, барьерное ограждение. В результате завершения ремонтных работ протяженность трассы будет увеличена на 24 километра", - сказали в пресс-службе.

Как сообщили региональные власти, сейчас на трассе проводятся работы по переустройству напорных коллекторов, защите газопровода, ЛЭП. "На участке уже построены все запланированные проектом 12 мостов", - добавили в пресс- службе.

Проект по строительству автодороги Надым - Салехард включает в себя шесть участков общей протяженностью 344 километра, уже введено в эксплуатацию около 170 километров.