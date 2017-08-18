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Путин поручил главе Севастополя решить проблему военных пенсионеров, служивших на Украине

Общество
18 августа, 18:07 UTC+3 СЕВАСТОПОЛЬ СЕВАСТОПОЛЬ 18, августа. /ТАСС

Президент России заявил, что срок службы на Украине необходимо зачесть в общий стаж для начисления пенсии в РФ

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СЕВАСТОПОЛЬ, 18 августа. /ТАСС/. Президент России Владимир Путин поручил врио губернатора Севастополя Дмитрию Овсянникову решить проблему военных пенсионеров, отслуживших часть срока в вооруженных силах Украины.

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Жалобу жителей Севастополя в отказе от оформлении пенсий президент получил во время "Прямой линии" в июне. "Совсем сложная тема касается оформления пенсий военным пенсионерам, которые отслужили часть срока в вооруженных силах Украины. Может быть в соответствии с действующим сейчас законодательством есть люди, которые выпадают из категории военных пенсионеров, имеющих право на получение пенсии. Но они не должны ни в коем случае из этой системы выпадать. Я вас прошу провести этот анализ вместе с представителями Минобороны, если нужно внести изменения в действующее законодательство, мы это сделаем. Никто из тех людей, которые здесь проживают и хотят здесь жить, не должен сталкиваться с такими проблемами, даже если человек служил в вооруженных силах Украины, необходимо зачесть срок службы в общий стаж для начисления [военной] пенсии в Российской Федерации", - сказал президент.

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Он также поручил Овсянникову решить и проблему с обеспечением жильем для таких военных пенсионеров, в том числе вопросы приватизации жилья военными, уволенными в запас до 2014 года. По словам врио губернатора, этот вопрос сейчас разбирается на уровне вице-премьера Дмитрия Козака с привлечением Министерства обороны. "Эта проблема должна быть решена в интересах людей. Если нужно внести изменения в законодательство, то надо это сделать", - резюмировал Путин.

Глава государства поручил врио губернатора проанализировать ряд жалоб, поступивших на "Прямую линию", на трудности для жителей Севастополя при оформлении гражданства России. Путин отметил, что этот вопрос относится к компетенции правоохранительных органов, но все же попросил Овсянникова проанализировать эту ситуацию.

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Прямая линия с президентом РФ "Прямая линия с Владимиром Путиным" - 2017
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