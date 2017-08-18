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ЯНАО в этом году примет на 40% больше туристов

Общество
18 августа, 18:34 UTC+3 ВОРКУТА ВОРКУТА 18, августа. /ТАСС

Региональные туроператоры ожидают, что округ посетят около 170 тыс. человек

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ВОРКУТА, 18 августа. /ТАСС/. Туроператоры Ямало- Ненецкого автономного округа (ЯНАО) ожидают в 2017 году порядка 170 тыс. туристов, что на 50 тыс. (41,7%) больше, чем в прошлом году. Об этом сообщила в рамках второго международного туристского форума "доступная Арктика" замдиректора ГБУ "Ямалтур" ЯНАО (самый крупный туроператор региона) Ирина Плотникова.

"Мы предполагаем, что порядка 170 тысяч человек (составит турпоток в ЯНАО в 2017 году), мы на это надеемся. Это на 50 тысяч выше (чем в прошлом году)", - сказала Плотникова, отвечая на вопрос ТАСС.

Наиболее популярные туры - этнографические, событийные, где туристы знакомятся с древним ненецким родом, культурой народов округа и природой. По ее словам, туроператоры региона ведут систематическую работу для роста турпотока: брендируют маршруты, общаются с федеральными туроператорами.

"Помимо этого, сейчас основная задача - провести первый съезд представителей туриндустрии, для того чтобы у всех, кто работает в регионе, было единое понимание, для чего мы это делаем, люди понимали, как это лучше и правильнее делать", - добавила она.

Первый съезд представителей туристской индустрии Ямало-Ненецкого автономного округа (ЯНАО) состоится 8-9 ноября в Салехарде. Планируется, что специалисты обсудят перспективы развития арктического туризма и составят карту туров. Также в работе форума планируют принять участие представители Ростуризма, Ассоциации туроператоров России (АТОР), представители туристической индустрии регионов России - Ямало-Ненецкого и Ханты-Мансийского автономных округов, Ярославля, Татарстана и другие.

По данным департамента туризма и молодежной политики ЯНАО, в регионе работает более 60 туристических агентств и туроператоров, более 80 коллективных средств размещения, 1 тыс. пунктов питания. На сегодняшний день на территории Ямала действуют 36 маршрутов, разработанных аккредитованными туроператорами, среди них "Охота за северным сиянием", путешествие к "крайней восточной точке Европы", неделя жизни в чуме с оленеводами и другие. За год регион посещают около 100 тыс. туристов.

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