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Первый фестиваль меда в Саратовской области собрал более 2,5 тыс. туристов

Общество
18 августа, 18:07 UTC+3 САРАТОВ САРАТОВ 18, августа. /ТАСС

Фестиваль должен стать ежегодным событием, которое не только позволит местным пчеловодам продавать свою продукцию, но и увеличит турпоток

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САРАТОВ, 18 августа. /ТАСС/. Порядка 2,5 тыс. туристов посетили первый фестиваль меда "Балы Тау", который прошел в пятницу в Балтайском районе Саратовской области. Фестиваль должен стать ежегодным событием, которое не только позволит местным пчеловодам продавать свою продукцию, но и увеличит турпоток в регион, сообщила ТАСС пресс-секретарь Министерства по делам территориальных образований области Юлия Бондарь.

"Сегодня в Балтайском районе впервые прошел медовый праздник, который посетили около 2,5 тыс. человек, в том числе, туристы из Пензы и Ульяновской области. Праздник было решено проводить здесь, так как пчеловодство всегда было главным занятием местных жителей. До сих пор в селе с численностью до 5000 жителей есть несколько десятков династий пчеловодов, действует более 60 пасек", - сказала Бондарь.

Она добавила, что название празднику дала местная гора, на которой издавна ставили пасеки местные пчеловоды. Среди жителей она получила имя "Медовая гора" или, как ее звали проживавшие в этих землях татары, "Балы-Тау".

Центральным местом фестиваля стала зона чаепития, где гостей бесплатно угощали травяными чаями с иван-чаем, мелиссой, душицей. Напитки заваривались в настоящих угольных самоварах, а к чаю было подано несколько десятков видов меда - липовый, подсолнечный, цветочный. "Помимо развесного меда, гости смогли продегустировать мед в сотах, прополис, маточное молочко. На свежем воздухе была организована лаборатория, где желающие смогли научиться определять качество меда", - добавила Бондарь.

Кроме того, на празднике работал музей под открытым небом, посвященный пчеловодству. Среди его экспонатов - предметы ремесла довоенных лет (старые ульи-борти, ловушки для пчел, роевня с сеткой из лыка, медогонки и т. д.) и современные приспособления. Одним из экспонатов стал действующий прозрачный улей, в котором можно наблюдать работу и жизнь пчелиной семьи. Его изготовил местный пасечник Алексей Осипов, пчеловод в третьем поколении.

По данным Туристского информационного центра Саратовской области, внутренний турпоток по итогам 2017 года должен вырасти более чем на 30% по сравнению с прошлым годом и составить 680 тыс. человек (в 2016 году внутренний турпоток составил 652,4 тыс. человек). Увеличить поток власти региона рассчитывают, в том числе, за счет событийного туризма - проведения фестивалей, праздников и других мероприятий.

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