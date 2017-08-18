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Путин распорядился учесть обеспокоенность горожан при утверждении генплана Севастополя

Общество
18 августа, 19:08 UTC+3 СЕВАСТОПОЛЬ СЕВАСТОПОЛЬ 18, августа. /ТАСС

Президент России добавил, что жителей беспокоит ужасное состояние дорог, дворов и фасадов домов

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Президент РФ Владимир Путин и временно исполняющий обязанности губернатора Севастополя Дмитрий Овсянников

Президент РФ Владимир Путин и временно исполняющий обязанности губернатора Севастополя Дмитрий Овсянников

© Алексей Дружинин/пресс-служба президента РФ/ТАСС

СЕВАСТОПОЛЬ, 18 августа. /ТАСС/. Президент России Владимир Путин попросил врио губернатора Севастополя Дмитрия Овсянникова при утверждении нового генплана развития города максимально учесть предложения и обеспокоенность горожан.

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Путин озвучил главе города ряд жалоб жителей Севастополя, которые опасаются, что их земли но новому генплану будут изъяты без компенсаций. "Нужно в каждом случае индивидуально рассматривать, все должно быть максимально прозрачно, с заботой о людях, чтобы не подходили к вопросу формально. Вы обратили внимание, как много было вопросов по поводу реновации в Москве? Я вас прошу также внимательно отнестись к людям и здесь", - сказал президент. Он подчеркнул, что учитывать мнение горожан необходимо "не в общем и целом, а именно поквартально, по районам".

Путин отметил, что жителей Севастополя также беспокоит "ужасное состояние города, дорог, дворов, фасадов домов". "У меня, когда я сюда приехал в первый раз, у самого чуть ли не слезы навернулись на глаза", - отметил российский лидер. Он добавил, что с подобной ситуаций сталкиваются многие города в РФ, в самом Севастополе "сделать, конечно, нужно еще очень много, чтобы привести это не в нормативное состояние, а в достойный этого города вид". "Но сделать это нужно аккуратно, последовательно, если потребуются дополнительные ресурсы, мы готовы их предоставить. Но, естественно, не на удорожание бессмысленное, а на увеличение темпов работ - и по уличной сети дорог, и по капремонту", - сказал глава государства.

Врио губернатора рассказал, что власти города предоставили проект нового генплана для публичного обсуждения, по итогам получили порядка 9 тыс. замечаний, из них при доработке документа было учтено 83%. При этом, по его словам, отклоненные предложения касались не столько предлагаемого проекта генплана, сколько перспектив развития города вне этого документа. Комментируя жалобу жителей региона на риски изъятия земли, Овсянников подчеркнул, что документ не предполагает такой меры. Вместе с тем, по его словам, в связи с большим числом жалоб и предложений власти города приняли решение еще раз проработать документ и повторно вынести его проект на публичное обсуждение.

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Персоны
Путин, Владимир Владимирович Овсянников, Дмитрий Владимирович
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