Власти Коми рассчитывают на увеличение потока туристов до 500 тыс. к 2025 году

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ВОРКУТА, 18 августа. /Корр. ТАСС Наталия Казаковцева/. Правительство Коми рассчитывает увеличить поток туристов на территорию региона более чем вдвое к 2025 году - до 500 тыс. человек, сообщил в пятницу журналистам глава республики Сергей Гапликов.
"К 2025 году по наиболее крупным туристическим проектам мы рассчитываем получить эффект, чтобы не менее 500 тыс. человек посетили эти уникальные заповедные места [в 2016 году в Коми побывали около 230 тыс. туристов]", - сказал Гапликов в рамках II Международного туристического форума "Доступная Арктика", который проходит 18-19 августа в Воркуте.
Для этого, отметил он, регион будет работать над обеспечением транспортной доступности, включая строительство и ремонт дорог, приведением в порядок аэропортового хозяйства, взлетно-посадочных полос, гостиниц.
"Мы начинаем, что называется, с чистого листа. 114 гостиниц разного уровня есть в регионе, при этом нет сетевых, которые входили бы в известные сети. Нам важно, чтобы к 2025 году половина этих гостиниц входила в сети, чтобы в мире о них знали", - добавил Гапликов.