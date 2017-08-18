Эксперты-транспортники создадут НКО "Трансэкспертиза" для поддержки профильных вузов

ТАСС, 18 августа. Формирование пула экспертов транспортной отрасли для взаимодействия с профильными вузами и Рособрнадзором станет основной целью работы нового НКО "Трансэкспертиза", создание которого планируется при Российском университете транспорта. Учредительная конференция организации запланирована на сентября 2017 года, сообщил в пятницу на площадке форума "Территория смыслов на Клязьме" директор административного департамента Министерства транспорта РФ Константин Пашков.

"Министерство транспорта ставит перед "Трансэкспертизой" две задачи: взаимодействие с Рособрнадзором для решения вопросов, связанных с аккредитацией транспортных вузов, а также формирование пула экспертов отрасли, которые бы помогали образовательным учреждениям при аккредитации и в дальнейшей работе", - сказал Пашков на заседании координационного совета по транспортному образованию при Минтрансе РФ, заседание которого состоялось в пятницу на "Территории смыслов".

По словам Пашкова, в сентябре 2017 года запланировано проведение учредительной конференции "Трансэкспертизы", создание которой планируется при Российском университете транспорта (МИИТ). Эксперт также отметил, что название "Трансэкспертиза", и создатели открыты к предложениям по наименованию организации. На сегодня заявки, необходимые для регистрации Министерством юстиции общественной организации, министерство получило от 55 субъектов РФ.

Всероссийский молодежный образовательный форум "Территория смыслов на Клязьме" проходит во Владимирской области с 27 июня по 20 августа 2017 года. В этом году площадка принимает семь тематических смен. Партнерами заключительной смены стали Министерство транспорта РФ, РЖД, "Аэрофлот", "Совкомфлот", Национальный центр аэронавигационных систем и ФГУП "Государственная корпорация по организации воздушного движения". Организатором форума выступает Федеральное агентство по делам молодежи.