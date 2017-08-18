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Экстремальный маршрут и подворье финно-угорских народов планируют создать в Коми

Общество
18 августа, 19:34 UTC+3 ВОРКУТА ВОРКУТА 18, августа. /ТАСС

В регионе уже действуют гастрономический тур по Сыктывкару и нефтетур из Кирова до Ухты

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ВОРКУТА, 18 августа. /ТАСС/. Подворье финно-угорских и самодийских народов планируется создать в Коми до конца 2017 года, сообщила в пятницу замдиректора Финно-угорского этнокультурного парка в республике Ольга Насонова.

"По проектам, что в ближайшее время - это "Этнодеревня" в рамках межрегионального туристического маршрута "Серебряное ожерелье России", строительство экстремального маршрута в рамках федерального проекта "Гонка героев". Есть проект готовый - коми-подворье. В планах этнопарка - создать в ближайшее время, до конца этого года, два объекта родственных финно-угорских и самодийских народов", - сказала Насонова в рамках II Международного туристского форума "Доступная Арктика".

По словам руководства парка, планируется также развивать этнобренд охотников. Сейчас в республике работают гастрономический тур по Сыктывкару, нефтетур с отправкой из Кирова или Великого Устюга через Сыктывкар до Ухты, разработан арктический тур к термальным источникам.

Финно-угорский этнокультурный парк - многофункциональный туристический комплекс в Республике Коми. На территории парка находятся святые источники, подземный город и останки динозавров, а экскурсии по нему проводят представители коренных народов. Мастера учат гостей печь ржаные шанежки (ватрушки с картошкой), изготавливать музыкальный инструмент из борщевика, делать тряпичные куклы-обереги и изделия из лыка. Цель парка - популяризация культуры финно-угорских и самодийских народов.

Этнопарк создавался и развивался с 2010 по 2012 годы в рамках целевой программы Республики Коми, с 2012 года - это федеральный инвестиционный проект с международным участием. В парке построены и действуют 16 объектов инфраструктуры, посетителям ежедневно предлагают более 20 познавательно- развлекательных, спортивных, обучающих программ.

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