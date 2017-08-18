Путин призвал развивать культурологический туризм и создать "российскую Мекку" в Херсонесе

СЕВАСТОПОЛЬ, 18 августа. /ТАСС/. Президент РФ Владимир Путин считает целесообразным активнее развивать культурологический туризм. На встрече с учеными и общественными деятелями Севастополя глава государства назвал одним из районов, где это нужно делать, Херсонес.

"Один из этих центров - Херсонес. Мы подумаем, как выделить его в отдельную культурологическую тему", - сказал он. "Здесь нужно создавать русскую, российскую Мекку в известном смысле, имея в виду, что здесь после крещения князя Владимира началось укрепление централизованного российского государства", - сказал Путин.

"Можно подумать о том, как организовывать молодежные туры [в Севастополь], эту работу по линии туризма", - отметил президент. "Но чтобы это было привлекательно, город нужно восстанавливать, коммунальную инфраструктуру, внешний вид, исторический центр", - добавил он.

В послании президента Федеральному собранию в 2014 году Путин отмечал особую роль Херсонеса в истории страны. "Ведь именно здесь, в Крыму, в древнем Херсонесе, или, как называли его русские летописцы, Корсуни, принял крещение князь Владимир, а затем и крестил всю Русь. <...> христианство явилось мощной духовной объединяющей силой, которая позволила включить в формирование единой русской нации и образование общей государственности самые разные по крови племена и племенные союзы всего обширного восточнославянского мира. И именно на этой духовной почве наши предки впервые и навсегда осознали себя единым народом", - заявил тогда глава государства . "И это дает нам все основания сказать, что для России Крым, древняя Корсунь, Херсонес, Севастополь имеют огромное цивилизационное и сакральное значение. Так же, как Храмовая гора в Иерусалиме для тех, кто исповедует ислам или иудаизм", - добавил он.