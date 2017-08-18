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Музей-заповедник "Петергоф" открыл выставку, позволяющую услышать жизнь царского дворца

Общество
18 августа, 20:53 UTC+3 САНКТ-ПЕТЕРБУРГ САНКТ-ПЕТЕРБУРГ 18, августа. /ТАСС

Выставка "Звуки дворца" приурочена к 35-летию послевоенного открытия музея

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САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 18 августа. /ТАСС/. Государственный музей-заповедник "Петергоф" представил аудио-инсталляцию, которая позволяет туристам услышать звуки дворцового быта российских императоров и таким образом усилить впечатление от пребывания в бывшей царской резиденции. В рамках начавшегося в пятницу выставочного проекта "Петровский уик-энд", посвященного Петру Великому, в петергофском дворце Марли открылась выставка "Звуки дворца", приуроченная к 35-летию послевоенного открытия музея.

"Цель выставочного проекта - "оживить" исторические сюжеты, дополнить визуальное повествование музейных предметов звуковой интерпретацией, - рассказала ТАСС руководитель пресс-службы ГМЗ "Петергоф" Валерия Карпович. - Для создания аудиороликов, имитирующих звуки дворцового быта, выбрано семь событий из жизни Марли, зафиксированных в исторических источниках, среди которых чаепитие императрицы Александры Федоровны с ее родным братом принцем Фридрихом Вильгельмом Карлом Прусским и первый показ Петром I своего детища иностранным гостям".

Посетители Марли, осматривая дворец, услышат в наушниках в разных помещениях музыку валторн, под которую ужинали царственные особы, и другие звуки, которые присутствовали в повседневной жизни дворца, а на площадке у дворца туристов ожидает учитель исторических танцев, обучающий хореографии начала XVIII века.

На лестнице второго этажа Марли звуковая инсталляция резко отличается от всех остальных - в наушниках слышны взрывы бомб и снарядов, звуки обстрелов, напоминающие о боях и оккупации Петергофа в годы Второй мировой войны. После войны Марли реставрировался несколько десятилетий и открылся для публики лишь в 1982 году.

Прелести уединения

Вторая выставка "Петровского уик-энда" в Петергофе посвящена 65-летию послевоенного открытия павильона "Эрмитаж", который в 1952 году первым из петергофских музеев вновь распахнул двери для посетителей. Экспозиция, развернутая на аллее у павильона, рассказывает о происхождении названия "Эрмитаж", которое переводится с французского как "жилище отшельника", а также о моде на уединение, существовавшей в XVIII века и породившей многочисленные "эрмитажи" в Европе и России. Посетителям этого уик-энда Петергоф предоставляет возможность пройти мастер-класс по моде той эпохи прямо под стенами Эрмитажа.

Петр и Франция

Третья выставка проекта, получившая название "Высокий гость Парижа", посвящена отмечаемому в этом году 300-летию визита Петра Великого во Францию и рассказывает о новых событиях и явлениях, вошедших в русскую жизнь после этой поездки царя. Одним из самых впечатляющих результатов этого визита стало основание и строительство Петергофа, который называют "русским Версалем", поскольку многие идеи для своей приморской резиденции Петр позаимствовал именно в Версале. На стендах у памятника "Петр I с малолетним Людовиком XV на руках" в Купеческой гавани представлены гравюры и рисунки, а также фотографии экспонатов ГМЗ "Петергоф", отражающие историю российско-французских культурных связей.

Петергоф, известный всему миру своими парками и фонтанами, - самый популярный туристический объект России, ежегодно принимающий более 5 млн отечественных и зарубежных туристов. С начала 2017 года здесь побывали уже более 300 тыс. человек, а с открытием фонтанов уже установлен первый рекорд посещаемости - в один из первых дней мая здесь побывали около 25 тыс. человек.

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