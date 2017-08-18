Власти: решение кабмина ускорит реконструкцию мемориала на месте гибели Гагарина

ВЛАДИМИР, 18 августа. /ТАСС/. Распоряжение правительства РФ о переводе земель лесного фонда в категорию особо охраняемых для расширения мемориала на месте гибели Юрия Гагарина и Владимира Серегина в Киржачском районе Владимирской области позволит приступить к активной строительной работе по реконструкции комплекса. Об этом сообщил ТАСС в пятницу глава администрации Киржачского района Михаил Горин.

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"Сейчас это состоялось, теперь документы к нам приходят, земля будет в ведении муниципалитета, мы начинаем вплотную заниматься уже строительными работами. Сейчас проекты строительства будут переданы на экспертизу, после чего будет сформирован пакет для начала строительства этого объекта", - сказал Горин.

По словам собеседника агентства, срок передачи земли из лесфонда в муниципалитет сильно задержался, из-за чего местные власти обеспокоены тем, что не успеют завершить первую очередь реконструкции мемориала к марту 2018 года, когда исполнится 50 лет со дня гибели Юрия Гагарина и Владимира Серегина.

Как сообщается на официальном интернет-портале правовой информации, 17 августа премьер-министр РФ Дмитрий Медведев подписал распоряжение правительства о переводе земель лесного фонда площадью 6,9 га в категорию особо охраняемых территорий и объектов для расширения мемориального комплекса.

Как сообщалось ранее, в марте 2017 года рядом с местом трагедии был заложен камень часовни в честь Георгия Победоносца. Церковь, а также бюсты членов первого отряда космонавтов планируется открыть к 50-летию со дня гибели Юрия Гагарина. Кроме того, в июле 2017 года к месту гибели первого космонавта планеты Земля был доставлен самолет МиГ-29, переданный в распоряжение местных властей Минобороны РФ. Истребитель планируется установить на стелу.

Средства на реконструкцию мемориала выделит администрация области и "Промсвязьбанк", всего на реализацию проекта необходимо около 60 млн рублей.

Гибель Гагарина и Серегина

Двадцать седьмого марта 1968 года вблизи деревни Новоселово Киржачского района разбился истребитель Миг-15, на его борту были Юрий Гагарин и его летчик-инструктор Владимир Серегин. На месте их гибели 17 октября 1975 года был открыт мемориал, который ежегодно посещают около 40 тыс. человек.