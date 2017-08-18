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Голодец: Калининградская область входит в число лучших по темпам развития социальной сферы

Общество
18 августа, 21:22 UTC+3 КАЛИНИНГРАД КАЛИНИНГРАД 18, августа. /ТАСС

Вице-премьер также отметила, что в регионе выстраивается абсолютно современное, флагманское школьное образование

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КАЛИНИНГРАД, 18 августа. /ТАСС/. Калининградская область входит в число лучших в стране по темпам развития социальной сферы. Об этом сообщила в пятницу журналистам вице-премьер российского правительства Ольга Голодец, побывавшая в области с рабочим визитом.

"Сегодня, в части социальных вопросов, регион - один из лучших по темпам развития социальной сферы", - сказала Голодец, обратив, внимание на достижения области в сфере образования.

Вице-премьер отметила, что в области "выстраивается абсолютно современное, флагманское школьное образование". Это, по ее словам, касается уровня подготовки педагогов и стандарта школьной инфраструктуры. Голодец обратила внимание на то, что в 2016 году семь школьников из области представляли Россию на международных школьных олимпиадах, пять школ области входят в топ 500 лучших школ России.

"Я уверена, что вот эти результаты, та база которая заложена, тот диалог, который сегодня выстраивается, позволяет региону двигаться вперед", - сказала она.

Голодец в ходе поездки приняла участие в открытии ежегодной августовской педагогической конференции в преддверии нового учебного года в Светлогорске, побывала во вновь построенной гимназии в городе Гурьевск и пообщалась с ее будущими учениками, познакомилась с работой Областной клинической больницы в Калининграде.

"Я очень впечатлена тем, что я сегодня увидела, и то, что я увидела превзошло мои ожидания", - сказала вице-премьер. "Мы обсуждали тему строительства новых школ, мы обсуждали в целом развитие социальной инфраструктуры - мы будем помогать Калининградской области", - пообещала она.

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