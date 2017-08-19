МЧС РФ с 1993 года провело за рубежом более 430 гуманитарных операций

МОСКВА, 19 августа. /ТАСС/. МЧС России с 1993 года провело более 430 гуманитарных операций за рубежом, сообщили журналистам в пресс-службе министерства по случаю Всемирного дня гуманитарной помощи, учрежденного ООН и отмечаемого ежегодно 19 августа.

"Взаимодействие МЧС России с ООН в области чрезвычайного гуманитарного реагирования началось с 1993 года, - напомнили в министерстве. - За это время спасателями за рубежом проведено более 430 операций чрезвычайной направленности".

В МЧС уточнили, что за год число таких операций увеличилось на 130. В их число входят доставка гуманитарных грузов, проведение аварийно-спасательных и поисковых работ, разминирование, эвакуация российских граждан при угрозе их жизни и эвакуация тяжелобольных россиян санитарной авиацией, тушение природных пожаров.

"География российской гуманитарной помощи охватывает около 140 государств, пострадавших от чрезвычайных ситуаций природного характера и военных конфликтов. Сегодня Россия признана одним из мировых лидеров в области оказания гуманитарной помощи и безвозмездного содействия", - отметили в пресс-службе МЧС.

Все мероприятия МЧС России осуществляет при координации с МИД РФ и во взаимодействии с другими органами государственной власти. "Эффективное решение задач по гуманитарному реагированию за рубежом обеспечивает надежную поддержку внешнеполитической линии Российской Федерации", - подчеркнули в министерстве.