Глава Коми: телемедицина будет широко распространена по всей территории республики

ВОРКУТА, 19 августа. /Корр. ТАСС Наталия Казаковцева/. Правительство Коми намерено внедрить телемедицину на всей территории республики, в первую очередь в отдаленной, труднодоступной местности и на арктической территории. Об этом сообщил журналистам в ходе II Международного туристического форума "Доступная Арктика" глава республики Сергей Гапликов.

"До 300 наших удаленных селений сложно добраться. Именно устойчивая интернет-связь помогает на базе тех же ФАПов готовить специалистов более высокой компетенции, которые могут уже на месте провести консультации с региональными и крупными российскими медицинскими центрами, подтвердить, требуется ли госпитализация или можно помочь на месте. У нас (в Коми) такой эксперимент с телемедициной успешно проведен, его надо максимально распространять по территории региона", - сказал Гапликов.

В ближайшее время регион наряду с остальным ожидает рекомендаций Минздрава России, чтобы начать их использовать. Речь идет, в том числе о внедрении электронного учета медицинских карт, выписке больничных и рецептов в электронном виде, что поможет наладить более качественное лекарственное обеспечение, чтобы при необходимости подключать уже всю аптечную сеть региона.

Закон о внедрении в РФ телемедицины вступает в силу с 1 января 2018 года. Он позволит россиянам законно получать дистанционные консультации у своего лечащего врача по интернету. Закон предполагает создание Единой государственной информационной системы в сфере здравоохранения, которая свяжет больницы, поликлиники и органы управления здравоохранением, позволит составлять электронные медкарты и вести учет пациентов с рядом заболеваний в специальных регистрах. Телемедицинские консультации могут быть только вторичными, то есть первый раз диагноз пациент обязательно получает на очном приеме у врача.