"Ночные волки" показали в Севастополе шоу "Русский реактор"

СЕВАСТОПОЛЬ, 19 августа. /Корр. ТАСС Андрей Мединский/. Байкеры мотоклуба "Ночные волки" показали в Севастополе очередное шоу, которое в этом году было названо "Русский реактор". Театрализованное представление с масштабными декорациями, каскадерами, ретро-техникой, музыкой, танцами и стихами было посвящено истории России от свержения монархии в 1917 года до наших дней, передает корреспондент ТАСС.

Задолго до начала байк-шоу у горы Гасфорта под Севастополем, где находится площадка клуба, собрались тысячи людей. Сильнейший ливень остановил начавшийся в 18:00 концерт, но вскоре он был продолжен, и перед публикой выступили такие исполнители, как "Чичерина", "Кипелов", Ольга Кормухина, Владимир Кузьмин и группа "Динамик". Само шоу "Русский реактор" началось в 23:30.

"Русский реактор" - метафора писателя и публициста Александра Проханова, который писал, что этот реактор "в русском народе извечно пылает и гудит, рождая невиданную энергию", "питает каждое русское сердце и весь народ, побуждая его на великие деяния". Как рассказал лидер "Ночных волков" Александр Залдостанов, известный как Хирург, этот образ настолько ему понравился, что стал ключевым в концепции байк-шоу 2017 года.

Байк-шоу

Шоу "Русский реактор" представляет собой смесь исторических реконструкций, смены огромных декораций, танцев, музыки и текстов, которые читает сам Залдостанов.

После сцены отречения от престола императора Николая II и последовавшей революции, изображенной движением горящих декораций, которые символизировали ворота в преисподнюю, на площадке развернулся бой красных с белогвардейцами и махновцами. "Ненависть смешалась с мечтой, она раскупорила гигантский сосуд русской страсти, сокрушительной энергии, мечтательного утопизма и беспощадного русского бунта", - говорил лидер "Ночных волков".

Затем на площадке, символизируя индустриализацию и подъем страны, появились советские физкультурники, сопровождавшие военные самолеты той эпохи. Вслед за самолетами площадку пересек трактор "Сталинец", который был специально доставлен для байк-шоу из Челябинска.

Были показаны и все следующие периоды истории Советского Союза, вплоть до его распада, а также Россия 90-х годов и ее возрождение сейчас. Завершилось шоу праздничным фейерверком.

Работа каскадеров

Все представление "Русский реактор" сопровождалось работой трюкового подразделения "Ночных волков" - "Каскадер". По словам постановщика трюков Игоря Панина, показанное на байк-шоу сложно выполнить даже профессиональному каскадеру.

"Если взять конные трюки, то здесь очень много стрельбы, почти прямая стрельба в лошадей, у нас было порядка 18 репетиций, а все равно каждый раз лошади волнуются, хотя они и привыкшие. Огненный фристайл, когда мотоциклисты прыгают с трамплинов с огнепадом, - никто этого в мире не делал, их слепит, три года назад мы поджигали стартовый трамплин, но в этом году у нас горит и приходный трамплин - они прилетают в огонь, то есть они ничего не видят", - рассказал Панин.

В этом году также показали "Колесо смерти" - цирковой номер, в котором артисты выполняют трюки внутри и снаружи вращающейся конструкции, состоящей из двух соединенных между собой колец. Эта конструкция была размещена на площадке на высоте 25 метров, при этом артистам приходилось работать без страховки, которую невозможно было закрепить на этом устройстве.

Не только байкеры

В шоу "Ночных волков" также нашлось место классической музыке в исполнении пианиста, народного артиста России Юрия Разума. В шоу также приняли участие Ансамбль песни и пляски Черноморского флота, исполнивший советские песни, и танцевальные ансамбли "Карамель" и "Марта".

"В этом году мы не только ставим танцы, но и делаем барабанное шоу. Мы посредством языка тела стремимся донести те мысли и идеи, которые звучат в песнях и стихах на байк-шоу, мы с Хирургом первоначально нашли общий язык, я поняла, что ему нужно, а ему понравилось, что мы делаем", - рассказала Марта Августинович, руководитель студии танца "Марта".

Приехали со всего мира

Традиционно на байк-шоу "Ночных волков" в Севастополе съезжаются представители отделений клуба со всей России, а также из Донбасса.

"Мы из Чечни, проехали сюда 1,2 тысячи километров. Наше отделение открылось в 2015 году, а байк-шоу - это самое значимое мероприятие в году, которое проводят "Ночные волки". Но главное это то, что оно несет смыслы настоящего, прошлого и будущего", - говорит байкер из Грозного по прозвищу Апа.

Также в этом году в Севастополь приехали мотоциклисты из стран Европы: Великобритании, Германии, Польши, Хорватии, Сербии и Черногории. "Мы из Чехии, Словакии и Польши, уже второй раз на байк-шоу. Мы "Ночные волки", здесь, в России наши братья, и мы приезжаем их поддержать", - говорит Йозеф Гамбалек, президент отделения мотоклуба "Ночные волки Европа".

Во второй день байк-шоу, 19 августа, состоится не только традиционный рок-концерт - впервые у праздника появится спортивная составляющая. На заводненном карьере у горы Гасфорта пройдут показательные выступления вейкбордеров и бойцов MMA. Попробовать себя на ринге сможет любой желающий, а дети смогут записаться в спортивные секции.