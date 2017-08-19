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СМИ: два американца установили рекорд, объехав метро Бостона более чем за 7 часов

Общество
19 августа, 2:28 UTC+3 НЬЮ-ЙОРК НЬЮ-ЙОРК 19, августа. /ТАСС

Путешественники составляли маршрут около месяца и сверяли его с графиком движения поездов на каждой ветке

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НЬЮ-ЙОРК, 19 августа. /ТАСС/. Два американца сделали в пятницу заявку на мировой рекорд, побывав на всех станциях метро города Бостон (штат Массачусетс) за 7 часов 29 минут 46 секунд. Как сообщила газета The Boston Globe, Доминик Дилузио и Алекс Кокс сняли на видео и задокументировали весь свой маршрут, направив отчет в Книгу рекордов Гиннесса, чтобы их достижение было зарегистрировано официально.

Путешественники рассказали изданию, что готовились около месяца, составляя оптимальный маршрут и сверяя его с графиком движения поездов на каждой ветке. "Пара технических накладок все равно произошла. Однако мы твердо соблюдали разработанный план", - подчеркнул Кокс.

"Я не могу поверить, что нам удалось совершить намеченное за столь короткий срок. Надеемся, что этот мировой рекорд будет признан официально и продержится долго", - добавил он. "Если рекорд будет побит, то мы снова повторим попытку. Мы так просто не сдадимся", - заверил его напарник.

Метро Бостона является старейшим в США: оно стало функционировать 1 сентября 1897 года. Тогда это был один вагон на конной тяге, передвигавшийся по одноколейке. Подземка ныне включает легкое метро и насчитывает шесть веток и 133 станции. Количество поездок за год по состоянию на 2014 год превышало 352,5 млн.

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