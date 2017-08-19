Цукерберг уходит в двухмесячный отпуск в связи с рождением второй дочери

НЬЮ-ЙОРК, 19 августа. /ТАСС/. Основатель Facebook Марк Цукерберг уйдет в отпуск на два месяца в связи с предстоящим рождением второй дочери. Об этом он объявил в пятницу, выразив в шутку надежду, что в его отсутствие с компанией-оператором социальной сети ничего плохого не случится.

"Наша вторая дочь скоро появится на свет, и я планирую снова [как и при рождении первой дочери] взять отпуск на два месяца", - написал Цукерберг в своей странице в Facebook.

Он уточнил, что в его компании сотрудникам предоставляются четыре месяца отпуска при подобных обстоятельствах, причем их можно брать раздельно. "Сначала я проведу один месяц с женой Присциллой и девочками, а потом проведу с ними еще и весь декабрь", - уточнил Цукерберг. Он пояснил, что, согласно различным исследованиям, когда отцы уделяют больше времени новорожденным, это благотворно сказывается в дальнейшем на семьях.

"Я вполне уверен, что, когда вернусь, мой офис никуда не денется", - пошутил предприниматель.

Цукерберг и Присцилла Чан познакомились почти 14 лет назад, когда учились в Гарвардском университете. Свадьбу они сыграли весной 2012 года. У четы уже есть дочь по имени Макс, которая родилась в 2015 году.

Одна из ведущих социальных сетей в мире Facebook была основана 4 февраля 2004 года Марком Цукербергом и тремя его однокурсниками в период обучения в Гарварде. В настоящее время Цукерберг является главой компании. По данным журнала Forbes, его капитал по состоянию на начало текущего месяца составлял почти $58 млрд.