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Определены лауреаты премии правительства РФ в области туризма

Общество
19 августа, 8:52 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 19, августа. /ТАСС

За достижения в области туризма были награждены 10 авторских коллективов

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Материал из 1 страницы

МОСКВА, 19 августа. /ТАСС/. Правительство РФ присудило премии за достижения в области туризма авторам десяти конкурсных проектов. Соответствующее распоряжение опубликовано в субботу на сайте кабмина.

"Подписанным распоряжением присуждаются премии за достижения в области туризма 10 авторским коллективам за создание: туристского комплекса "Арт-отель "Николаевский Посад"; туристской инфраструктуры "В некотором царстве" в Рязанской области; туристского комплекса "Этнопарк "Кочевник"; проекта по развитию внутреннего и въездного туризма "Международный фестиваль "Кижская регата"; проекта по развитию внутреннего и въездного туризма "Международный фестиваль воздухоплавания "Небесная ярмарка"; проекта по развитию внутреннего и въездного туризма "Международный фестиваль исторических реконструкций "Времена и эпохи"; туристско-выставочного комплекса "Музейный квартал" в городе Городце; проекта по развитию событийного туризма "Новогодняя столица России"; детского туристского комплекса "Научный музей и город профессий"; проекта по развитию детского образовательного туризма "Живые уроки", - говорится в справке к распоряжению.

Отмечается, что в конкурсе участвовали 23 проекта. При отборе проектов учитывались их социальная и экономическая значимость, вклад в развитие туристской индустрии России.

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