Определены лауреаты премии правительства РФ в области туризма

Дос Сантос отстранен от боя на турнире UFC из-за нарушения антидопинговых правилСпорт 19 августа, 10:02
Ресторан в Вашингтоне предлагает скидки на напитки при увольнениях в администрации ТрампаОбщество 19 августа, 9:55
Глава FISU Матыцин заверил, что все готово для успешного проведения Универсиады в ТайбэеСпорт 19 августа, 9:31
Наследники Василия Аксёнова подадут иски против мэрии Казани из-за "Аксёнов-феста"Культура 19 августа, 8:56
В Японии запустили третий спутник из серии "Митибики" для создания аналога GPSКосмос 19 августа, 8:45
Герасимов вручил наградное оружие сирийскому генералу за освобождение Эль-КдераАрмия и ОПК 19 августа, 8:11
Обелиск в аргентинской столице подсветили в цвета флага ИспанииМеждународная панорама 19 августа, 7:53
"Нодон синмун": ядерное оружие КНДР не угрожает другим странамМеждународная панорама 19 августа, 7:04
Надаль не сумел выйти в полуфинал турнира ATP в ЦинциннатиСпорт 19 августа, 6:44
{{element.title}}{{element.heading}} {{element.date}}
МОСКВА, 19 августа. /ТАСС/. Правительство РФ присудило премии за достижения в области туризма авторам десяти конкурсных проектов. Соответствующее распоряжение опубликовано в субботу на сайте кабмина.
"Подписанным распоряжением присуждаются премии за достижения в области туризма 10 авторским коллективам за создание: туристского комплекса "Арт-отель "Николаевский Посад"; туристской инфраструктуры "В некотором царстве" в Рязанской области; туристского комплекса "Этнопарк "Кочевник"; проекта по развитию внутреннего и въездного туризма "Международный фестиваль "Кижская регата"; проекта по развитию внутреннего и въездного туризма "Международный фестиваль воздухоплавания "Небесная ярмарка"; проекта по развитию внутреннего и въездного туризма "Международный фестиваль исторических реконструкций "Времена и эпохи"; туристско-выставочного комплекса "Музейный квартал" в городе Городце; проекта по развитию событийного туризма "Новогодняя столица России"; детского туристского комплекса "Научный музей и город профессий"; проекта по развитию детского образовательного туризма "Живые уроки", - говорится в справке к распоряжению.
Отмечается, что в конкурсе участвовали 23 проекта. При отборе проектов учитывались их социальная и экономическая значимость, вклад в развитие туристской индустрии России.