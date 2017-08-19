Определены лауреаты премии правительства РФ в области туризма

МОСКВА, 19 августа. /ТАСС/. Правительство РФ присудило премии за достижения в области туризма авторам десяти конкурсных проектов. Соответствующее распоряжение опубликовано в субботу на сайте кабмина.

"Подписанным распоряжением присуждаются премии за достижения в области туризма 10 авторским коллективам за создание: туристского комплекса "Арт-отель "Николаевский Посад"; туристской инфраструктуры "В некотором царстве" в Рязанской области; туристского комплекса "Этнопарк "Кочевник"; проекта по развитию внутреннего и въездного туризма "Международный фестиваль "Кижская регата"; проекта по развитию внутреннего и въездного туризма "Международный фестиваль воздухоплавания "Небесная ярмарка"; проекта по развитию внутреннего и въездного туризма "Международный фестиваль исторических реконструкций "Времена и эпохи"; туристско-выставочного комплекса "Музейный квартал" в городе Городце; проекта по развитию событийного туризма "Новогодняя столица России"; детского туристского комплекса "Научный музей и город профессий"; проекта по развитию детского образовательного туризма "Живые уроки", - говорится в справке к распоряжению.

Отмечается, что в конкурсе участвовали 23 проекта. При отборе проектов учитывались их социальная и экономическая значимость, вклад в развитие туристской индустрии России.