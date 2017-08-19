Пучков: общие усилия МЧС РФ и ООН способствуют эффективному реагированию на бедствия

МОСКВА, 19 августа. /ТАСС/. Объединения усилий МЧС России и Управления ООН по координации гуманитарных вопросов (УКГВ ООН) позволяют эффективно реагировать на бедствия в разных странах мира. Об этом говорится в телеграмме главы МЧС России Владимира Пучкова руководителю УКГВ ООН Стивену О'Брайену по случаю Всемирного дня гуманитарной помощи.

"Убежден, что объединение наших усилий способствует повышению эффективности международного реагирования на бедствия и совершенствованию механизмов оказания гуманитарной помощи в разных точках мира", - подчеркнул Пучков.

Он отметил, что УКГВ ООН уже много лет является надежным партнером МЧС России. "Эксперты УКГВ ООН и МЧС России регулярно принимают активное участие в учебных курсах и тренингах, международных аттестациях поисково-спасательных подразделений по методике ИНСАРАГ (Международная консультативная группа по вопросам поиска и спасения - прим. ТАСС), других важных мероприятиях. Ведется совместная работа по формированию Глобальной сети кризисных центров", - отметил глава МЧС России.

Он поблагодарил Стивена О'Брайена и всех коллег из УКГВ ООН за эффективную работу и плодотворное многолетнее сотрудничество.

"Надеюсь, что и в дальнейшем мы продолжим совместную деятельность во имя спасения и оказания помощи людям", - заключил министр.

Как сообщили ТАСС в пресс-службе МЧС, с 1993 года, когда началось взаимодействие МЧС России с ООН в области чрезвычайного гуманитарного реагирования, за рубежом министерством проведено более 430 гуманитарных операций.

В целом география российской гуманитарной помощи охватывает около 140 государств, пострадавших от чрезвычайных ситуаций природного характера и военных конфликтов.