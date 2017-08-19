Нацпарк "Русская Арктика" намерен создать охранную зону на Новой Земле до конца 2017 года

ВОРКУТА, 19 августа. /Корр. ТАСС Наталия Казаковцева/. Национальный парк "Русская Арктика" получил все согласования для создания охранной зоны на Новой Земле и рассчитывает, что эта зона будет создана до конца 2017 года. Об этом рассказал ТАСС в ходе проходящего в Воркуте II Международного туристического форума "Доступная Арктика" директор нацпарка Александр Кирилов.

"Все согласования для создания охранной зоны мы получили, документы направлены в Минприроды России, поэтому мы полны решимости в ближайшем будущем закончить процедуру создания охранной зоны. На региональном уровне все необходимое сделано. Думаю, что до конца [2017 года] даже успеем ее создать", - рассказал ТАСС Кирилов.

Как ранее сообщал ТАСС, охранная зона создается на территории острова Северного архипелага Новая Земля и прилегающей акватории в границах зоны в 12 миль. Общая площадь проектируемой охранной зоны составляет 1 046 234,3 га. В результате ее создания площадь нацпарка "Русская Арктика" превысит 9 млн га, и он вновь станет самой крупной особо охраняемой природной территорией в мире.

Перспективы развития парка

По словам директора, также в планах парка - создать полнофункциональный музей - центр с использованием всех современных технологий. Продолжить развитие территории и полевых баз нацпарка, как на Новой Земле, так и на территории архипелага Земля Франца-Иосифа.

"Работаем в части новых способов доставки туристов на территорию. Необходимо в первую очередь посмотреть на антропогенную нагрузку, чтобы понять, сколько человек сможет принять Земля Франца-Иосифа без ущерба для арктической природы", - сказал директор.

По его словам, парк посетили в 2011 - 2016 годах более 5 тыс. туристов, из которых почти 95% - иностранцы. В первую очередь сюда едут жители Китая и Германии. Количество туристов из года в год стабильно и объясняется дороговизной туров - позволить себе путешествие ценой в 2 млн рублей могут немногие. В 2017 году туры на Землю Франца-Иосифа были запланированы в ходе пяти рейсов на Северный полюс на атомном ледоколе "50 лет Победы".

Цена аренды ледокола - 5 млн рублей в сутки, длительность тура - 12 дней, поэтому такая дороговизна, объяснил директор.

Для расширения туристических возможностей нацпарк прорабатывает варианты использования взлетно-посадочных полос Минобороны России для гражданских самолетов и строительства вертолетных площадок.

Альтернативная энергетика

Еще одно направление развития нацпарка - использование альтернативной энергетики. На остров Гукера доставлены солнечные панели, монтаж системы планируется завершить в 2017 году, сказал Кирилов. По его словам, система альтернативной энергетики уже работает на острове Земля Александры, на мысе Желания - так называемом опытно-испытательном полигоне, где сначала обкатываются все новинки, а потом внедряются по другим территориям.

Ранее сообщалось, что на остров Земля Александры доставлено 240 солнечных панелей, на остров Гукера - 36.

"Внедрение альтернативной энергетики сократит потребление традиционных источников энергии, меньше придется завозить топлива и меньше загрязнять окружающую среду. Энергия солнца в наших условиях показала свою высочайшую эффективность", - сказал директор.

По его словам, на мысе Желания удавалось добиваться такой мощности, что "по два месяца не включали традиционные генераторы, нам хватало электроэнергии на полное обслуживание и полноценное поддержание полевой базы". "Причем мы не ограничивали себя электроэнергией, проводили даже сварочные работы", - рассказал Кирилов.

Национальный парк "Русская Арктика" - самая северная и самая большая особо охраняемая природная территория (ООПТ) в России. Ее площадь составляет 8,8 млн га. Парк расположен на двух полярных архипелагах - Новой Земле и Земле Франца-Иосифа. На территории "Русской Арктики" сохраняют и изучают уникальные полярные природные комплексы, редкие виды животных и растений.