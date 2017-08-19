Закрыть фоторежим
Закрыть фоторежим
Ваш регион:
Личное время
В стране
Политика
Международная панорама
Экономика и бизнес
Армия и ОПК
Общество
Происшествия
Спорт
Культура
Добрости
Наука
Космос
Выберите город
Региональные версии
Курс ЦБ на 19.08:
$ 59.36
€ 69.72
^
Лента новостей
Разделы сайта
Все новости
Лента новостей
Новости Поиск Темы
ОК
Применить фильтр
Вы можете фильтровать ленту,
выбирая только интересные
вам разделы.
Перейти к поиску
Идёт загрузка
Ещё новости

Нацпарк "Русская Арктика" намерен создать охранную зону на Новой Земле до конца 2017 года

Общество
19 августа, 11:03 UTC+3 ВОРКУТА /Корр. ТАСС, Наталия Казаковцева

Площадь нацпарка превысит 9 млн га, что сделает его самой крупной особо охраняемой природной территорией в мире

Поделиться
Материал из 1 страницы

ВОРКУТА, 19 августа. /Корр. ТАСС Наталия Казаковцева/. Национальный парк "Русская Арктика" получил все согласования для создания охранной зоны на Новой Земле и рассчитывает, что эта зона будет создана до конца 2017 года. Об этом рассказал ТАСС в ходе проходящего в Воркуте II Международного туристического форума "Доступная Арктика" директор нацпарка Александр Кирилов.

"Все согласования для создания охранной зоны мы получили, документы направлены в Минприроды России, поэтому мы полны решимости в ближайшем будущем закончить процедуру создания охранной зоны. На региональном уровне все необходимое сделано. Думаю, что до конца [2017 года] даже успеем ее создать", - рассказал ТАСС Кирилов.

Как ранее сообщал ТАСС, охранная зона создается на территории острова Северного архипелага Новая Земля и прилегающей акватории в границах зоны в 12 миль. Общая площадь проектируемой охранной зоны составляет 1 046 234,3 га. В результате ее создания площадь нацпарка "Русская Арктика" превысит 9 млн га, и он вновь станет самой крупной особо охраняемой природной территорией в мире.

Перспективы развития парка

По словам директора, также в планах парка - создать полнофункциональный музей - центр с использованием всех современных технологий. Продолжить развитие территории и полевых баз нацпарка, как на Новой Земле, так и на территории архипелага Земля Франца-Иосифа.

Смотрите также

Земля Франца-Иосифа: архипелаг на краю света

"Работаем в части новых способов доставки туристов на территорию. Необходимо в первую очередь посмотреть на антропогенную нагрузку, чтобы понять, сколько человек сможет принять Земля Франца-Иосифа без ущерба для арктической природы", - сказал директор.

По его словам, парк посетили в 2011 - 2016 годах более 5 тыс. туристов, из которых почти 95% - иностранцы. В первую очередь сюда едут жители Китая и Германии. Количество туристов из года в год стабильно и объясняется дороговизной туров - позволить себе путешествие ценой в 2 млн рублей могут немногие. В 2017 году туры на Землю Франца-Иосифа были запланированы в ходе пяти рейсов на Северный полюс на атомном ледоколе "50 лет Победы".

Цена аренды ледокола - 5 млн рублей в сутки, длительность тура - 12 дней, поэтому такая дороговизна, объяснил директор.

Для расширения туристических возможностей нацпарк прорабатывает варианты использования взлетно-посадочных полос Минобороны России для гражданских самолетов и строительства вертолетных площадок.

Альтернативная энергетика

Еще одно направление развития нацпарка - использование альтернативной энергетики. На остров Гукера доставлены солнечные панели, монтаж системы планируется завершить в 2017 году, сказал Кирилов. По его словам, система альтернативной энергетики уже работает на острове Земля Александры, на мысе Желания - так называемом опытно-испытательном полигоне, где сначала обкатываются все новинки, а потом внедряются по другим территориям.

Ранее сообщалось, что на остров Земля Александры доставлено 240 солнечных панелей, на остров Гукера - 36.

Смотрите также

Плавучий университет завершил работы на архипелаге Земля Франца-Иосифа

Минприроды назначило нового директора национального парка "Русская Арктика"

Атомный ледокол "50 лет Победы" поставил рекорд скорости достижения Северного полюса

"Внедрение альтернативной энергетики сократит потребление традиционных источников энергии, меньше придется завозить топлива и меньше загрязнять окружающую среду. Энергия солнца в наших условиях показала свою высочайшую эффективность", - сказал директор.

По его словам, на мысе Желания удавалось добиваться такой мощности, что "по два месяца не включали традиционные генераторы, нам хватало электроэнергии на полное обслуживание и полноценное поддержание полевой базы". "Причем мы не ограничивали себя электроэнергией, проводили даже сварочные работы", - рассказал Кирилов.

Национальный парк "Русская Арктика" - самая северная и самая большая особо охраняемая природная территория (ООПТ) в России. Ее площадь составляет 8,8 млн га. Парк расположен на двух полярных архипелагах - Новой Земле и Земле Франца-Иосифа. На территории "Русской Арктики" сохраняют и изучают уникальные полярные природные комплексы, редкие виды животных и растений.

{{item.group_date}}
{{item.suffix?", "+item.suffix:""}}
Показать еще
Поделиться
Темы
Арктика сегодня
Страны
Россия
Новости smi2.ru
В других СМИ
Загрузка...
Реклама
Интересное
Парашюты вместо протезов
Встаньте в круг. Для чего нужна керамическая мастерская, в которой работают слепоглухие люди
Три Спаса: кремлевские и монастырские рецепты из яблок, меда и орехов
Фото
7
Благоустройство площади Тверской заставы в Москве находится в завершающей стадии
Временно исполняющий обязанности губернатора Новгородской области Андрей Никитин (в центре) и председатель всероссийского предпринимательского объединения "Клуб лидеров по продвижению инициатив бизнеса" Артем Аветисян (справа)
7
В Новгородской области хотят возродить построенный Суворовым храм
10
"Счастье наступает внизу". Как советские альпинисты покоряли Эверест
Проект "1917"
Столкновение с бездной: от Февраля к Октябрю
Самое читаемое
Сейчас
За сутки
За неделю
1
Неизвестный с ножом ранил восемь человек в центре Сургута
2
В московском Доме кино началось прощание с Верой Глаголевой
3
В парламенте Израиля назвали недопустимыми политические игры вокруг памяти жертв Холокоста
4
Крупнейший за всю историю наблюдений NASA астероид приблизится к Земле 1 сентября
5
Исполняющим обязанности директора Сочинского нацпарка стал Игорь Гуцал
6
"Калашников" представит 20-тонного разведывательно-ударного робота в 2017 году
7
"Калашников" представит доработанный по просьбе Рогозина карабин в 2018 году
Темы дня
Новости партнеров
Реклама