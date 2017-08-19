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Российские пилоты-спасатели награждены медалями МЧС Армении за тушение лесного пожара

Общество
19 августа, 12:08 UTC+3 ЕРЕВАН ЕРЕВАН 19, августа. /ТАСС

Речь идет о тушении лесного пожара в заповеднике "Хосровский лес", возникшем 12 августа

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ЕРЕВАН, 19 августа. /ТАСС/. Экипаж противопожарного самолета Ил-76 МЧС России, принимавший участие в тушении лесного пожара в Армении, в субботу удостоен ведомственных наград МЧС республики.

Министр по чрезвычайным ситуациям Давид Тоноян вручил российским спасателям во главе с командиром экипажа Евгением Серых медали "Сотрудничество во имя спасения" и "Предупреждение. Помощь. Спасение" МЧС Армении. В приказе главы ведомства отмечается, что российские пилоты-спасатели награждаются "за активное участие в тушении крупного лесного пожара в Армении".

12 августа в Армении возник пожар в заповеднике "Хосровский лес" в 61-м км к юго-востоку от Еревана, огнем были охвачены сотни гектаров. В соответствии с запросом правительства Республики Армения, правительство РФ поручило МЧС России направить самолет Ил-76, оснащенный выливными авиационными приборами, в Ереван для тушения лесных пожаров на территории заповедника. Вечером в пятницу противопожарный самолет МЧС России, выполнив 17-й вылет со сбросом воды на оставшиеся участки задымления, успешно завершил работу по тушению пожара в государственном заповеднике.

Ранее президент Армении Серж Саргсян на совещании во вторник и премьер-министр республики Карен Карапетян на своей странице в Facebook в четверг выразили благодарность правительству России и российским спасателям за помощь в тушении лесного пожара.

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