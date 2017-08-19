Российские пилоты-спасатели награждены медалями МЧС Армении за тушение лесного пожара

Рожков: россияне могут выступить на Играх в случае отрицательного решения МПК в сентябреСпорт 19 августа, 13:19
Лукин: ПКР выполнил большую часть критериев по восстановлению членства в МПКСпорт 19 августа, 13:15
Появилось видео с места нападения на прохожих в СургутеПроисшествия 19 августа, 13:01
Тимченко надеется на удачное выступление сборной России по хоккею на ОИ-2018Спорт 19 августа, 12:54
Личность напавшего на прохожих в Сургуте установленаПроисшествия 19 августа, 12:52
Петр Воробьев будет и. о. главного тренера ХК СКА во время Олимпиады-2018Спорт 19 августа, 12:51
IIHF расследует ситуацию с возможной сдачей матча ЧМ-2017 хоккеистами сборной УкраиныСпорт 19 августа, 12:43
СМИ: футболист "Зенита" Нету близок к переходу в "Валенсию" в обмен на АбденнураСпорт 19 августа, 12:13
Поддержка для искусства: как помощь правительства оживит культурную жизнь в регионахВ стране 19 августа, 12:05
{{element.title}}{{element.heading}} {{element.date}}
ЕРЕВАН, 19 августа. /ТАСС/. Экипаж противопожарного самолета Ил-76 МЧС России, принимавший участие в тушении лесного пожара в Армении, в субботу удостоен ведомственных наград МЧС республики.
Министр по чрезвычайным ситуациям Давид Тоноян вручил российским спасателям во главе с командиром экипажа Евгением Серых медали "Сотрудничество во имя спасения" и "Предупреждение. Помощь. Спасение" МЧС Армении. В приказе главы ведомства отмечается, что российские пилоты-спасатели награждаются "за активное участие в тушении крупного лесного пожара в Армении".
12 августа в Армении возник пожар в заповеднике "Хосровский лес" в 61-м км к юго-востоку от Еревана, огнем были охвачены сотни гектаров. В соответствии с запросом правительства Республики Армения, правительство РФ поручило МЧС России направить самолет Ил-76, оснащенный выливными авиационными приборами, в Ереван для тушения лесных пожаров на территории заповедника. Вечером в пятницу противопожарный самолет МЧС России, выполнив 17-й вылет со сбросом воды на оставшиеся участки задымления, успешно завершил работу по тушению пожара в государственном заповеднике.
Ранее президент Армении Серж Саргсян на совещании во вторник и премьер-министр республики Карен Карапетян на своей странице в Facebook в четверг выразили благодарность правительству России и российским спасателям за помощь в тушении лесного пожара.