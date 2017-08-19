Погода в выходные: жара в Поволжье и ЦФО и дожди от Калининграда до Магадана

ТАСС, 19 августа. Специалисты Росгидрометцентра предупреждают о дождливой погоде в наступившие выходные на большей части территории страны. Осадков не ожидается только в Центральном федеральном округе и в Поволжье, где стоит жаркая погода.

Сильные осадки ожидаются в Крыму и на Дальнем Востоке. Вместе с тем, сразу в нескольких федеральных округах - Центральном, Южном, Северо-Кавказском, в Сибири и на Дальнем Востоке - сохраняется высокая, местами чрезвычайная пожароопасность. Среди регионов с высоким риском пожаров - Ставропольский край, Дагестан, Иркутская область, Хабаровский край, Магаданская область, Якутия и Приморский край.

"Выходные в Центральной России будут жаркими и сухими. В субботу воздух прогреется до 30-32 градусов, в Центральном Черноземье до плюс 34, везде без дождей. Жаркий воздух распространится на Поволжье", - сообщили в Росгидромете.

Но с запада к средней полосе приближается атмосферный фронт. Его влияние почувствовалось в Ленинградской, Псковской и Новгородской областях, где уже были дожди. В выходные они продолжатся, местами сильные, прогремят грозы с порывистым ветром до 17 м/с, отмечают в ведомстве.

Северо-Запад России: гроза придет в Калининград

Погода в регионах СЗФО в выходные в основном будет облачной, пройдут дожди - они ожидаются в субботу на большей части территории округа. В Калининградской области субботний день будет с сильным дождем, грозой, градом и ветром до 1 -20 м/с, дожди возможны в Архангельской, Ленинградской, Мурманской, Псковской и Новгородской областях, а также в Республике Коми.

В воскресенье в Ленинградской, Псковской и Новгородской областях дожди станут ливневыми, пройдут грозы, ветер усилится до 17 м/с. Дневные температуры в большинстве регионов СЗФО составят порядка 23-26 градусов. Прохладно в Мурманской области - в выходные днем воздух прогреется лишь до 16-17 градусов.

"В Петербурге с утра хорошая погода, около 20 градусов, но мы ждем циклон, который изменит ситуацию, прогноз по нему будет ясен во второй половине дня", - рассказали ТАСС в Гидрометцентре северной столицы.

Центр России: слишком жарко для меда и сала

Температура воздуха во всех регионах ЦФО стремилась к отметке в 30 градусов тепла уже с раннего утра субботы. По данным погодных интернет-сервисов, к 11:00 мск в центральных областях ЦФО отмечалось 27-28 градусов, а в Белгородской и Курской областях было почти плюс 29.

Как сообщают региональные управления МЧС, ссылаясь на Гидрометцентр России, на юге ЦФО в субботу установился желтый уровень погодной опасности, что свидетельствует о "потенциально опасной погоде". Желтым цветом на карте, предупреждающей о жаре, выделены территории Брянской, Орловской, Липецкой, Тамбовской, Курской и Белгородской областей.

В Воронежской области установлен оранжевый уровень - погода опасна, имеется вероятность стихийных бедствий. Почти во всех регионах ЦФО из-за жары установился повышенный класс пожароопасности, в расположенном на северо-западной окраине округа Смоленске пожароопасность невысока - максимум третий класс, а на юге Курской области с 20 августа ожидается чрезвычайная пожарная опасность пятого класса.

Региональные спасательные ведомства жителям юга ЦФО рекомендуют в жару не употреблять продукты, согревающие изнутри, например, мед и сало. Помогут охладить организм и адаптироваться к жаре продукты с легким вяжущим вкусом.

"В жару из-за усиленного потоотделения в организме нарушается водный баланс, поэтому нужно выпивать не менее 3,5 литра жидкости в день", - советуют в главке МЧС по Брянской области. Спасатели напоминают, что в жару лучше не пить сладкие газированные напитки, они не утоляют, а только усиливают жажду.

Тут больше полезен будет горячий зеленый чай, который пьют в жарких странах, этот напиток хорошо регулирует теплообмен. Предпочтение в аномально жаркую погоду нужно отдавать морсам, сокам, минеральной воде, отмечают спасатели.

В МЧС напоминают, что в жару резко возрастает опасность кишечных инфекций, потому нужно строго соблюдать личную гигиену, не держать больших запасов продуктов, быть осторожнее со скоропортящимися продуктами. Также в жару на солнце нужно ходить в головном уборе. Не рекомендуется спать на солнце и совершать в жаркое время дня длительные переходы без периодического отдыха.

Поволжье: высокая пожароопасность на юге

По данным Поволжского гидрометцентра, в регионах ПФО в выходные прогнозируется, в основном, малооблачная погода без осадков. Росгидромет предупреждает о том, что на юге округа высокая, местами чрезвычайная пожарная опасность.

Дневные температуры в большинстве регионов в субботу достигнут 26-27 градусов тепла. Жарко будет в Саратовской области, там прогнозируется до 29-31 градуса, на юге области температура может подняться до плюс 34. В Уфе днем в субботу ожидается до плюс 22. В Пермском крае в воскресенье - до плюс 23 и возможен небольшой дождь.

Крым: шторм все еще возможен

По сообщению метеорологов Крыма, на полуострове в субботу действует штормовое предупреждение, в регионе сохраняется вероятность ливней, шквалистого усиления ветра до 20 м/с, местами возможен град.

По данным Росгидрометцентра, в субботу дожди ожидаются также в Волгоградской области, Калмыкии, Краснодарском крае будет гроза и град, ветер до 25 м/с, в Адыгее в субботу ожидается ветер, а в воскресенье в горных районах ожидается сильный дождь.

Непогода установилась в Крыму с начала недели, в понедельник выпавший град повредил 1,1 тыс. га садов, ущерб оценили в 100 млн рублей. Разрушительным оказался удар стихии вечером 11 августа. В ряде районов произошли отключения света (в общей сложности без энергоснабжения оставались около 10 тыс. человек), в настоящее время энергоснабжение восстановлено.

В крымском селе Яркое из-за дождей частично были подтоплены 153 двора, никто не пострадал, вода уже сошла. Тем не менее, как рассказали в ГУ МЧС, создан оперативный штаб по ликвидации ЧС, организована межведомственная комиссия по оценке причиненного ущерба.

"По прибытии на место происшествия выяснилось, что дренажные каналы не справились с обильным количеством осадков, и вода скапливалась в низинных участках населенного пункта. Социально значимые объекты в зону подтопления не попали. Жертв и пострадавших нет. Эвакуация людей из зоны подтопления не проводилась", - рассказали в региональном главке МЧС.

Опасный сель

В Крымц на трассе "Грушевка - Судак" возле села Дачное на проезжую часть сошел сель.

В результате за пределы проезжей части смыло 15 автомобилей. По состоянию на 02.00 (мск субботы) была проведена эвакуация 76 человек из них 23 ребенка, которые пострадали от схода грязевого потока и подтопления жилых домов (в Дачном).

"Благодаря усилению личного состава и плотному взаимодействию всех экстренных служб, отвод воды был расчищен, наблюдается положительная динамика спада уровня воды", - сказали в МЧС, отметив, что ситуация находится под контролем.

Северный Кавказ: угрозы пожаров и селей

Переменная облачность с кратковременными грозовыми дождями в горных районах ожидается во всех регионах Северного Кавказа 19 августа. По данным региональных управлений МЧС, днем температура воздуха на улице может достичь плюс 30 градусов. В северных районах Ингушетии и Карачаево-Черкесии, а также в предгорных населенных пунктах Дагестана сохраняется чрезвычайная пожароопасность (пятый класс).

Росгидромет предупреждает, что в Карачаево-Черкесии и Кабардино-Балкарии в субботу ожидаются дожди, местами сильные, гроза, град, ветер 20-25 м/с.

В Кабардино-Балкарии до конца суток 19 августа действует экстренное предупреждение о возможном сходе селей малых объемов в горных районах и подъеме воды на реках до неблагоприятных отметок. Режим ЧС сохраняется в Эльбрусском районе республики, где 14 августа селевой поток сошел в городской черте в Тырныаузе в пойме реки.

"Продолжаются работы по расчистке русла реки Баксан и подмостового пространства от мусора и корчехода в районе Камук. Проводится расчистка участка автомобильной дороги по улице Отарова от выносов селевой массы силами МЧС России по КБР с привлечением специальной техники. На высоте 3100 на месте слияния рек Герхожан - Суу и Къая - Арты - Суу продолжается дежурство для мониторинга обстановки", - сообщили в ГУ МЧС по КБР.

Сибирь: дожди, грозы и прочие осложнения

В некоторых регионах Сибири на эти выходные прогнозируются дожди и грозы. Осложнение погодных явлений на 19 и 20 августа отмечают в ГУ МЧС по Томской области - в отдельных районах ожидается небольшой дождь, грозы, днем по востоку сильный дождь и местами туман, ветер с порывами до 13 м/с. Подобные прогнозы и по Кемеровской области с усилением ветра до 16 м/с, и в Забайкальском крае, где дожди ожидаются до 21 августа с усилением ветра до 17 м/с. "Пока нарушений в энергоснабжении или других ЧС не зарегистрировано", - сказали в местных структурах МЧС.

По данным Росгидромета, в субботу сильные дожди ожидаются в Туруханском муниципальном районе Красноярского края, в воскресенье сильный дождь с грозой пройдет в центральных и южных районах Красноярского края и в Хакасии. Оба выходных будут дождливыми в Тыве, Иркутской области, Бурятии и Забайкальском крае.

Приморье: риск подтоплений

Погоду в Приморье определяет поле повышенного атмосферного давления. В крае переменная облачность, без осадков, утром местами туман, ветер южный, юго-западный умеренный, температура воздуха 19-31 градус тепла, сообщает Примгидромет.

По данным синоптиков, сильные дожди 19-21 августа ожидаются в Якутии, в Амурской и Магаданской областях. Под влиянием отрога малоподвижного антициклона остаются Камчатка, Сахалин, Курильские острова, а также Хабаровский край - в этих районах преимущественно без осадков.

По данным пресс-службы ГУ МЧС по Амурской области, ухудшение погодных условий может спровоцировать возникновение социально значимых происшествий и чрезвычайных ситуаций муниципального уровня.

"Специалисты МЧС России предупреждают, что сильные дожди, ливни, грозы могут вызвать повышение уровней воды на малых реках. Местным органам власти необходимо организовать наблюдение за гидрологической обстановкой и своевременно информировать оперативные службы МЧС России об изменении обстановки", - говорится в сообщении.

По данным пресс-службы, руководители муниципалитетов, министерств и ведомств, а также объектов жизнеобеспечения и экономики проинформированы о возможном ухудшении погодных условий. Им рекомендовано предпринять соответствующие профилактические меры и держать развитие ситуации на подведомственных территориях под контролем.