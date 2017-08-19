Стивен Хокинг раскритиковал правительство Великобритании за кризис в сфере здравоохранения

Болельщики "Спартака" выразили поддержку тренеру Каррере перформансомСпорт 19 августа, 17:49
Веру Глаголеву похоронили на Троекуровском кладбищеКультура 19 августа, 16:57
"Урал" сыграл вничью с ЦСКА, продлив беспроигрышную серию в РФПЛ до семи матчейСпорт 19 августа, 16:53
Стивен Хокинг раскритиковал правительство Великобритании за кризис в сфере здравоохраненияОбщество 19 августа, 16:34
Футболист "Зенита" Дзюба не полетел с командой на матч РФПЛ против "Амкара"Спорт 19 августа, 16:34
Хоккейный клуб "Авангард" выиграл Мемориал БлиноваСпорт 19 августа, 16:32
"Манчестер Юнайтед" разгромил "Суонси" в матче чемпионата АнглииСпорт 19 августа, 16:23
Москвичи получат скидки в кафе и ресторанах по карте "Тройка"Москва 19 августа, 16:16
ВФСО "Динамо" подало иск в Арбитражный суд Москвы в отношении футболиста М'ВилаСпорт 19 августа, 16:15
{{element.title}}{{element.heading}} {{element.date}}
ЛОНДОН, 19 августа. /ТАСС/. Известный британский физик-теоретик Стивен Хокинг раскритиковал правительство Великобритании за кризис в Национальной системе здравоохранения (National Health Service - NHS) и попытку приблизить ее форму к существующей в США. Свои мысли он изложил в статье, которую опубликовала газета The Guardian.
В начале статьи ученый заявил, что NHS является краеугольным камнем британского общества и выразил благодарность этой системе за то, что, благодаря усилиям медиков, ему удалось прожить полноценную жизнь. Хотя еще в 21 год у него был диагностирован боковой амиотрофический склероз (мотонейронная болезнь) - хроническое заболевание центральной нервной системы, которое в дальнейшем привело к полному параличу.
Теперь, по словам Хокинга, который является сторонником оппозиционной Лейбористской партии, уже он обязан помочь NHS преодолеть тот кризис, в котором эта система оказалась при власти консерваторов. По его словам, это произошло из-за противоречий между стремящимися к наибольшей прибыли международными корпорациями и общественности, которая противостоит увеличивающей обороты приватизации в сфере здравоохранения.
"Мы видим, что баланс сил в Великобритании сместился в сторону частных медицинских компаний, и вектор изменений направлен в сторону страховой системы американского образца", - заметил ученый. Однако, по его словам, в США, "где корпорации, доминирующие в сфере здравоохранения, извлекают огромные прибыли", сама по себе система оказания медицинских услуг не универсальна и является "непомерно более дорогой" для пациентов.
Хокинг также раскритиковал и вызвавшие в стране целую серию забастовок среди медперсонала планы министра здравоохранения Джереми Ханта по переводу NHS на полноценный семидневный режим работы на основании исследования, свидетельствующего о том, что в выходные дни в британских больницах наблюдается повышенный уровень смертности. Однако ученый полагает, что данное исследование носило выборочный характер и его выводы не были достаточно обоснованы.
В ответ Хант, воздав должное заслугам Хокинга, заявил, что ученый не прав в своей оценке указанного исследования.