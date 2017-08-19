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Стивен Хокинг раскритиковал правительство Великобритании за кризис в сфере здравоохранения

Общество
19 августа, 16:34 UTC+3 ЛОНДОН ЛОНДОН 19, августа. /ТАСС

Ученый также подверг критике планы министра здравоохранения Джереми Ханта по переводу Национальной системы здравоохранения на полноценный семидневный режим работы

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Стивен Хокинг

Стивен Хокинг

© EPA/WU HONG

ЛОНДОН, 19 августа. /ТАСС/. Известный британский физик-теоретик Стивен Хокинг раскритиковал правительство Великобритании за кризис в Национальной системе здравоохранения (National Health Service - NHS) и попытку приблизить ее форму к существующей в США. Свои мысли он изложил в статье, которую опубликовала газета The Guardian.

В начале статьи ученый заявил, что NHS является краеугольным камнем британского общества и выразил благодарность этой системе за то, что, благодаря усилиям медиков, ему удалось прожить полноценную жизнь. Хотя еще в 21 год у него был диагностирован боковой амиотрофический склероз (мотонейронная болезнь) - хроническое заболевание центральной нервной системы, которое в дальнейшем привело к полному параличу.

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Теперь, по словам Хокинга, который является сторонником оппозиционной Лейбористской партии, уже он обязан помочь NHS преодолеть тот кризис, в котором эта система оказалась при власти консерваторов. По его словам, это произошло из-за противоречий между стремящимися к наибольшей прибыли международными корпорациями и общественности, которая противостоит увеличивающей обороты приватизации в сфере здравоохранения.

"Мы видим, что баланс сил в Великобритании сместился в сторону частных медицинских компаний, и вектор изменений направлен в сторону страховой системы американского образца", - заметил ученый. Однако, по его словам, в США, "где корпорации, доминирующие в сфере здравоохранения, извлекают огромные прибыли", сама по себе система оказания медицинских услуг не универсальна и является "непомерно более дорогой" для пациентов.

Хокинг также раскритиковал и вызвавшие в стране целую серию забастовок среди медперсонала планы министра здравоохранения Джереми Ханта по переводу NHS на полноценный семидневный режим работы на основании исследования, свидетельствующего о том, что в выходные дни в британских больницах наблюдается повышенный уровень смертности. Однако ученый полагает, что данное исследование носило выборочный характер и его выводы не были достаточно обоснованы.

В ответ Хант, воздав должное заслугам Хокинга, заявил, что ученый не прав в своей оценке указанного исследования.

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Персоны
Хокинг, Стивен
Страны
Великобритания
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