Благотворительный забег дал старт первому фестивалю спорта и красоты Lifest в Петербурге

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 19 августа. /Корр. ТАСС Наталия Михальченко/. Более 250 петербуржцев в возрасте от пяти до 60 лет вышли на старт благотворительного забега в Пулковском парке Санкт-Петербурга, которым открылся первый фестиваль спорта и красоты Lifest. Взносы участников будут переданы на покупку формы и спортивного инвентаря для сирот и детей, оставшихся без попечения родителей.

Перед стартом всех участников ждала разминка и упражнения на растяжку. Старт забегу дала олимпийская чемпионка Наталья Антюх, завоевавшая золотую медаль на Олимпиаде в 2012 году в Лондоне. "Прекрасная погода, благородная цель: приобщить к бегу ребят из неблагополучных семей и детских домов. Бегите с удовольствием", - сказала она, напутствуя участников. И добавила, что обязательно присоединилась бы к забегу, если бы не травма.

На финише участников ждали волонтеры с медалями. Награды получили все - и те, кто пробежал два круга вокруг парка - это примерно 5 км, и те, кто ограничился одним.

Правильные ориентиры

Наталья Антюх снимает на телефон финиширующие группы и не отказывается фотографироваться с участниками забега. "В последние несколько лет я с удовольствием замечаю, что в парках все больше людей, совершающих пробежки. Лет семь-десять назад картина была другой. Радует и то, что вернули нормы ГТО. Все это создает правильные ориентиры, подает хороший пример тем, кто еще не встал на беговую дорожку и не начал ходить в спортзал", - говорит олимпийская чемпионка.

По ее мнению, бег помогает самовыражению и самоутверждению. "Бегом заниматься удобно - это самый доступный вид физической активности. Все что нужно - кроссовки, шорты и майка. А плюсы занятий бегом ничуть не меньше, чем у других видов спорта, требующих иногда больших затрат, как, например, теннис. Человек улучшает здоровье, закаляет волю, расширяет круг друзей", - считает Антюх. При этом чемпионка отметила, что все виды спорта прекрасны, каждый по-своему.

Всей семьей

Семья Антоновых - Сергей и Юлия с двумя сыновьями - Захаром и Глебом - пришли на забег все вместе. Полуторагодовалый Глеб ждал родителей и брата на финише под присмотром друзей. Ему бежать еще рано, но ходит он уже вполне уверенно. Первыми финишировали папа с Захаром. Брату Глеба пять лет, и он вместе с папой осилил максимальную дистанцию, став самым юным участником забега. Захар с удовольствием позировал фотографам, но все же не отрывал глаз от финиширующих. "Ну где там мама?" - не выдержал он.

"Мы стремимся почаще бывать с детьми на стадионе рядом с домом. Получается не каждый день, раз-два в неделю, но всегда это приносит большое удовольствие", - рассказал отец семейства. В этот момент к финишу пришла их мама, и семья отправилась на фестиваль.

Для всех участников забега посещение фестивальной площадки бесплатное, к тому же, их пригласили на Lifest первыми, для остальных посетителей площадку открыли лишь спустя час. Пулковский парк разбили на три зоны - сайклинг, кроссфит, йога - чтобы каждый мог найти вид спорта по вкусу.

Кроссфитом принято называть систему физической подготовки и соревнований, в которой сочетаются тяжелая атлетика, гимнастика, гиревой спорт, бег. Сайклингом называют тренировки на велотренажерах.

Многие бегуны сразу устремились к прокату велосипедов, чтобы попробовать понравившуюся модель. Их на фестивале большое разнообразие - и горные, и пляжные с толстенными колесами, и гоночные, и прогулочные.

Собранные в ходе благотворительного пробега средства направят на приобретение спортивной формы и инвентаря для занятий бегом с 250 детьми - сиротами и детьми из неблагополучных семей, сообщила руководитель программы "Старший брат, старшая сестра" Ануш Овсепян. Программа реализуется в Санкт-Петербурге, Москве и Туле. Взнос участника забега составил 700 рублей, а билет на фестиваль - 400 рублей.

Lifest стал преемником проходившего впервые в 2016 году фестиваля Life Рicnic. А он, в свою очередь, сопутствовал фестивалю науки, искусства и технологий Geek Picnic. "Мы поняли, что мероприятие удалось и может жить самостоятельной жизнью, уточнили его форму и сменили бренд", - рассказали организаторы.