Путин поручил Минэнерго разработать предложения по недопущению веерных энергоотключений

ТАСС, 19 августа. Президент РФ Владимир Путин поручил Минэнерго до 15 сентября 2017 года представить предложения, чтобы не допустить веерных отключений электроснабжения на территории Российской Федерации. Об этом говорится в перечне поручений по итогам совещания по вопросам реализации крупных инвестпроектов на Дальнем Востоке, состоявшегося 3 августа.

"Минэнерго России: провести анализ причин сбоев в электроснабжении в 2017 году, прежде всего на Дальнем Востоке и в Республике Крым, и представить в правительство Российской Федерации предложения, направленные на недопущение веерных отключений электроснабжения на территории Российской Федерации", - говорится в документе, опубликованном на сайте Кремля.

Нештатная ситуация с подачей электричества на Дальнем Востоке произошла 1 августа: причиной нарушения энергоснабжения стало короткое замыкание на одной из линий электропередачи, сообщили в Минэнерго. Из-за аварии был зафиксирован сбой в движении поездов, временно без света остались 1,5 млн россиян, также был временно прекращен экспорт электроэнергии из России в Китай. В Крыму в августе вводились графики временного ограничения потребления электроэнергии во время пиковых нагрузок.