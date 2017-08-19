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Путин поручил Минэнерго разработать предложения по недопущению веерных энергоотключений

Общество
19 августа, 16:59 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 19, августа. /ТАСС

В начале августа на Дальнем Востоке произошла нештатная ситуация с подачей электричества, а в Крыму вводились графики временного ограничения потребления электроэнергии

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ТАСС, 19 августа. Президент РФ Владимир Путин поручил Минэнерго до 15 сентября 2017 года представить предложения, чтобы не допустить веерных отключений электроснабжения на территории Российской Федерации. Об этом говорится в перечне поручений по итогам совещания по вопросам реализации крупных инвестпроектов на Дальнем Востоке, состоявшегося 3 августа.

"Минэнерго России: провести анализ причин сбоев в электроснабжении в 2017 году, прежде всего на Дальнем Востоке и в Республике Крым, и представить в правительство Российской Федерации предложения, направленные на недопущение веерных отключений электроснабжения на территории Российской Федерации", - говорится в документе, опубликованном на сайте Кремля.

Нештатная ситуация с подачей электричества на Дальнем Востоке произошла 1 августа: причиной нарушения энергоснабжения стало короткое замыкание на одной из линий электропередачи, сообщили в Минэнерго. Из-за аварии был зафиксирован сбой в движении поездов, временно без света остались 1,5 млн россиян, также был временно прекращен экспорт электроэнергии из России в Китай. В Крыму в августе вводились графики временного ограничения потребления электроэнергии во время пиковых нагрузок.

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Темы
Авария в электросетях на Дальнем Востоке Аварийное отключение электроэнергии в Крыму
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