Путин поручил Минэнерго разработать предложения по недопущению веерных энергоотключений

Болельщики "Спартака" выразили поддержку тренеру Каррере перформансомСпорт 19 августа, 17:49
Веру Глаголеву похоронили на Троекуровском кладбищеКультура 19 августа, 16:57
"Урал" сыграл вничью с ЦСКА, продлив беспроигрышную серию в РФПЛ до семи матчейСпорт 19 августа, 16:53
Стивен Хокинг раскритиковал правительство Великобритании за кризис в сфере здравоохраненияОбщество 19 августа, 16:34
Футболист "Зенита" Дзюба не полетел с командой на матч РФПЛ против "Амкара"Спорт 19 августа, 16:34
Хоккейный клуб "Авангард" выиграл Мемориал БлиноваСпорт 19 августа, 16:32
"Манчестер Юнайтед" разгромил "Суонси" в матче чемпионата АнглииСпорт 19 августа, 16:23
Москвичи получат скидки в кафе и ресторанах по карте "Тройка"Москва 19 августа, 16:16
ВФСО "Динамо" подало иск в Арбитражный суд Москвы в отношении футболиста М'ВилаСпорт 19 августа, 16:15
{{element.title}}{{element.heading}} {{element.date}}
ТАСС, 19 августа. Президент РФ Владимир Путин поручил Минэнерго до 15 сентября 2017 года представить предложения, чтобы не допустить веерных отключений электроснабжения на территории Российской Федерации. Об этом говорится в перечне поручений по итогам совещания по вопросам реализации крупных инвестпроектов на Дальнем Востоке, состоявшегося 3 августа.
"Минэнерго России: провести анализ причин сбоев в электроснабжении в 2017 году, прежде всего на Дальнем Востоке и в Республике Крым, и представить в правительство Российской Федерации предложения, направленные на недопущение веерных отключений электроснабжения на территории Российской Федерации", - говорится в документе, опубликованном на сайте Кремля.
Нештатная ситуация с подачей электричества на Дальнем Востоке произошла 1 августа: причиной нарушения энергоснабжения стало короткое замыкание на одной из линий электропередачи, сообщили в Минэнерго. Из-за аварии был зафиксирован сбой в движении поездов, временно без света остались 1,5 млн россиян, также был временно прекращен экспорт электроэнергии из России в Китай. В Крыму в августе вводились графики временного ограничения потребления электроэнергии во время пиковых нагрузок.