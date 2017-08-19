Патриарх Кирилл принял участие в праздновании 125-летия Выборгской епархии в Ленобласти

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САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 19 августа. /ТАСС/. Выборгская епархия Русской православной церкви, действующая в Ленинградской области, отметила в субботу 125-летие со дня своего образования. В торжествах принял участие патриарх Московский и всея Руси Кирилл, сообщили ТАСС в Санкт-Петербургской митрополии РПЦ.
"Патриарх Кирилл возглавил торжества, посвященные 125-летию Выборгской епархии, - рассказали в секторе коммуникаций митрополии. - Праздник начался с божественной литургии на Соборной площади у кафедрального Спасо-Преображенского собора, которую предстоятель совершил в сослужении митрополитов". На богослужении, в котором участвовали также священнослужители Финляндской Автономной Православной Церкви, присутствовали представители Лютеранской Церкви Финляндии. По традиции празднования Дня Преображения Господня, который в народе называют Яблочным Спасом, были освящены плоды нового урожая.
После богослужения Патриарх, который в прошлом девять лет был епископом с титулом Выборгский, освятил новое здание управления Выборгской епархии, затем выступил на праздновании Дня города на Рыночной площади. Он передал в дар выборгскому собору икону Святой Троицы.
Празднование юбилея епархии совпало в Выборге с Днем города, что отметил в своем выступлении на торжествах губернатор Ленобласти Александр Дрозденко. "Мы подготовили Выборгу два подарка - здесь в 2018 году пройдет день рождения Ленинградской области и, наконец, удалось добиться, чтобы Выборг был признан Министерством культуры городом-музеем, что позволит правильнее и быстрее проводить реконструкцию и реставрацию объектов старого города", - сказал губернатор.
По его словам, в ближайший год на реставрацию исторической части Выборга из областного бюджета будет направлено 2 млрд рублей.
Выборгская епархия была образована в 1892 году на территории Великого княжества Финляндского, входившего в состав Российской империи. В 2013 году Священный Синод РПЦ решил возродить ее, включив в ее состав территории трех районов Ленобласти - Выборгского, Всеволожского и Приозерского. Сейчас в епархии строится 36 храмов.
Одним из главных событий юбилея Выборгской епархии стало принесение из Ново-Валаамского монастыря в Финляндии чудотворной Коневской иконы Божией Матери. Образ будет находиться в кафедральном Спасо-Преображенском соборе Выборга до 20 августа. К юбилею епархии в выставочном центре "Эрмитаж-Выборг" открыли фотовыставку "Коневец - святыня, которая рядом".