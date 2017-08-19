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Мэр Сургута заявил, что больницы обеспечены всем необходимым для помощи пострадавшим

Общество
19 августа, 19:19 UTC+3 ТАСС

Ранее сообщалось, что в результате нападения мужчины с ножом семь человек получили ранения разной степени тяжести

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ТАСС, 19 августа. Больницы города Сургута обеспечены всем необходимым, в частности медикаментами и запасами крови, для оказания медицинской помощи пострадавшим при нападении мужчины с ножом. Об этом в субботу сообщил журналистам мэр Сургута Вадим Шувалов.

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"Я разговаривал с медиками, они сказали, что в больницах всего достаточно для оказания медпомощи пострадавшим. Конечно, если нужна будет помощь, то мы обратимся за ней", - сказал Шувалов.

По его словам, со всеми пострадавшими работали психологи. "Специалисты отметили, что психологическое состояние людей в норме", - добавил Шувалов. Он уточнил, что в городе продолжают работать правоохранители, которые устанавливают точные причины произошедшего.

Готовы оказать помощь Сургуту и соседние регионы. В частности, Тюменская область и Ямало-Ненецкий автономный округ. О готовности оказать помощь Югре в субботу сообщили журналистам губернатор ЯНАО Дмитрий Кобылкин и глава Тюменской области Владимир Якушев.

По данным Следственного комитета РФ, ножевые ранения различной степени тяжести получили семь человек, все пострадавшие были госпитализированы. На место незамедлительно прибыли сотрудники полиции, которые ликвидировали нападавшего.

Следователи уже установили его личность, об этом сообщила официальный представитель СК РФ Светлана Петренко. По предварительным данным, это местный житель 1994 года рождения. По словам Петренко, на молодого человека запрошены характеризующие материалы, будет проверяться информация о его возможных психических отклонениях.

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