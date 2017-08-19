Папский посол в РФ возлагает большие надежды на визит госсекретаря Ватикана в Москву

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ВАТИКАН, 19 августа. /ТАСС/. Апостольский нунций (папский посол) в Российской Федерации архиепископ Челестино Мильоре надеется, что предстоящий визит госсекретаря Ватикана "облегчит диалог и понимание между католической церковью и православной церковью и внесет вклад в решение многочисленных напряженных ситуаций в мире". Об этом апостольский нунций заявил в интервью Радио Ватикана в субботу, накануне визита кардинала Паролина в Россию, который начнется 21 августа.
Мильоре сослался на встречу папы Франциска с патриархом Кириллом в Гаване и на "значительные шаги, сделанные двумя церквями на совместном пути". Он также отметил "непростую международную обстановку, в которой Россия вновь играет ключевую роль".
Дипломат подчеркнул, что "кардинал-госсекретарь посетит Москву как выразитель того участия, с каким папа Франциск относится к различным кризисным ситуациям в мире. "Святой престол, - пояснил архиепископ Мильоре, - с обеспокоенностью и вниманием следит за всеми этими ситуациями и желает внести собственный вклад в их специфическое решение, взывая также к доброй воле, к возможностям и к пониманию различных деятелей на международной арене".
"Святой престол, - продолжил нунций, - держит двери открытыми для встречи, диалога и обсуждений со всеми странами, культурами и религиями и в то же время призывает отложить в сторону идеологические диафрагмы, искажающие действительность".
"Что касается экуменического диалога между католиками и православными в России, - отметил архиепископ Мильоре, - то именно поиск решений для кризисных ситуаций в мире является одной из основных сфер сотрудничества, в частности, привлечение международного общественного внимания к вопросу преследований христиан на Ближнем Востоке".
В свете предстоящего приезда в Россию кардинала Паролина, апостольский нунций выразил надежду, что он "будет содействовать росту взаимного познания и уважения между двумя христианскими общинами".
По его мнению, "на культурном, религиозном, социальном и гуманитарном уровнях могут и должны проводиться совместные начинания, помогающие сближению. Но наиболее значимым делом в этом смысле мне кажется взращивание в людях идеи, что у нас нет оснований опасаться друг друга".